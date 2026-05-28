Razziázott az NNI és a KNyF az MNB-ügyben

Több társszervvel, így a Nemzeti Nyomozó Irodával (NNI) is közösen szállt ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) az MNB-ügyben – válaszolt a KNyF a 444 kérdésére, miután olvasói levélből arról értesültünk, hogy razzia folyik a 11. kerületi Infopark egyik épületében, ahol az MNB-ügy egyik kulcsszereplőjének, a Somlai Bálint-féle Raw Development Kft.-nek az irodája is található.

A KNyF válaszában megígérte, hogy pénteken bővebb tájékoztatást adnak az Országos Rendőr-főkapitánysággal (ORFK) közös háttérbeszélgetésen.

A Raw Development azután robbant be nagyon, hogy 2018-ban az akkori jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal jó barátságot ápoló Somlai Bálint érdekeltségébe került. Elöntötték MNB-s megbízások, a jegybank befolyása alatt álló szervezetek 2019 és 2023 között több mint 150 milliárd forintot fordítottak különféle beruházásokra, és ennek jelentős része áramlott Matolcsy köreihez – többek között a Raw Developmenthez, aminek az árbevétele négy év alatt több mint százszorosára nőtt, a profitja pedig még gyorsabban.

Somlai Bálint Fotó: Németh Dániel/444

Somlai cége volt a generálkivitelezője például a jegybank székházának 81,5 milliárdos felújításakor is, aminek a részleteit a 444 perelte ki és mutatta be márciusban: copy-paste-árazások, egységesített munkadíjak éppúgy előkerültek, mint érthetetlen vagy összehasonlíthatatlan termékárak.

A cég 2021-ben már a tíz legnagyobb forgalmú hazai építőipari cég között volt, és az évi 35-70 milliárd forintos árbevétel mindig elég volt a top 20-hoz. A gyors fejlődés ellenére az utólagos ellenőrzéseknél kétszer is milliárdos hibákat találtak az éves beszámolókban.

Április végén írta meg a G7, hogy a cég 51 bankszámláját szüntette meg a választás utáni hetekben. A 2014-es alapítása óta a Raw Development 115 bankszámlát nyitott, ebből 111-et a 2018-as tulajdonosváltás után, és évekig volt több mint 110 aktív számlája. A cégnek mostanra közel két tucat bankszámlája maradt, többségében az MBH-nál van, de maradt két számla a Tiborcz-féle Gránit Banknál is.