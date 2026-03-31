Újabb pofátlan tételek az MNB-felújításról: edénykészlet elhelyezése 42 ezerért, 21 milliós csillár és furcsa árazási technikák

Miután kipereltük, közzé is tettük, mi alapján költöttek el áfa nélkül 81,5 milliárd forintot Matolcsyék a nemzeti bank székházának felújítására.

A több mint ötszáz oldalas dokumentum alapján évtizedes tapasztalatokkal rendelkező építőipari szakemberek segítettek érdekességeket találni a beszerzésben.

Kopipészt árazások, egységesített munkadíjak éppúgy előkerültek, mint érthetetlen vagy összehasonlíthatatlan termékárak. Közzétesszük a legérdekesebb találatokat.

És miközben a luxusberuházásról sorra publikál kiszivárgott fotókat Hadházy Ákos, kiderült, hogy a duplájára drágult és több hónapot csúszott beruházást több mint négyezer hibával adták át.

A generálkivitelező egyébként az a Raw Development volt, amely az akkori jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátjáé, Somlai Bálinté.

Képzeljük el azt, hogy a párunk azzal jön haza, hogy vett teflonbevonatú kést sajtok szeleteléséhez, potom 11 721 forintért. Noha mi láttuk 3000-4000 forintért is sajtvágó késeket, nyelünk egyet, hát jó, ha az ember egyszer nekiáll sajtozgatni, csinálja rendesen. Csakhogy aztán közli, hogy ja, ehhez még csapjunk hozzá 6330 forint munkadíjat a kés beszerzésével kapcsolatos munkálatokért. A miért? Hogy volt pár kattintás a webshopon? Vagy séta a legközelebbi Vasedénybe? Vagy a kés gondos elhelyezése a konyhaszekrény fiókjában?

Lehet, hogy itt még nem kezdődne el a hazajövök-üres-a-belem monológ odáig, hogy csempe, az van, hiszti, az van. Mert hát jó, sajtvágó kés, az is van. Csakhogy akkor a párunk esetleg folytatná, hogy ja, és vett egy nett kis edénykészletet is, 78 ezer forintba került – csupa ideg vagyok –, és hát ezzel is van egy kis munkadíj: 42 ezer forint. Mi, berakni a szekrénybe a rohadt lábost, az, az a munkadíj? Ja, meg szállító-tároló kocsit, tudod, szívem, olyan gurulós kisasztalt, rozsdamentest, 179 401 forintért, csak persze azzal is volt munka, szóval az még plusz 96 876 forint. Mi, betolni a folyosóról a konyhába, az volt a munka? Balhé, az van.

Nem tudom, hogy az MNB-ben valaha volt-e balhé az 55 milliárdosnak indult, végül százmilliárdosra duzzadt székházfelújítás miatt. Azt tudjuk, hogy csempe, az volt, csak az elnöki vécében tízmilliós tételben. Nem tudom, Matolcsy György jegybankelnökként elolvasta-e egyáltalán a székházfelújítás-szerződést – amit nem ő vagy az MNB-vezetőség valamelyik tagja írt alá, hanem a jegybank tulajdonában álló MNB-Ingatlan Kft. akkor ügyvezetője, Bozó Péter Pál –, vagy annak bármely mellékletét. De azt tudom, hogy ha bárki elolvasta, akkor ráakadhatott olyan tételekre, amik miatt lehetett volna (nem csoda, hogy az MNB új vezetése feljelentést is tett a beruházás miatt).

A jegybankelnöki csodabudi egy részlete Forrás: Hadházy Ákos fb-oldala

Múlt héten bemutattam a jegybanktól több éves eljárással kiperelt dokumentumok alapján, hogy milyen elképesztő tételekből állt össze az a nettó 81 498 899 052, tehát közel 81,5 milliárd, áfával együtt 103,5 milliárd forintos számla, amit a nemzeti bank kifizetett a felújítás generálkivitelezőjének, a Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint tulajdonában lévő Raw Developmentnek a székházrekonstrukcióért. Közzétettem emellett azt a több mint 500 oldalas dokumentumot, ami tételesen felsorolta a felújítás költségeit, és közös böngészésre hívtam az olvasókat. Akik segítettek megtalálni a beruházás számos olyan tételét, amik nekem nem tűntek fel, holott szakértő szemmel nézve minimum gyanúra adnak okot, hogy itt a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elveszítette a felelősgazdálkodás-jellegét.

Aki egyébként akkor lemaradt, ezt az 512 oldalas úgynevezett Árazott mennyiségi kimutatást pdf-ben itt tudja letölteni, ha még szeretne kutakodni.

Mások mellett évtizedes tapasztalattal rendelkező építőipari szakemberek, generálkivitelezők, belsőépítészek, villamossági szakértők és mérnökök, műszaki ellenőrök írtak nekünk, de kaptunk levelet olyanoktól, akik a mesterséges intelligencia segítségével találtak ellentmondásos, vitatható tételeket a hatalmas – és, mint írtam, sokszor nehezen olvasható, hagyományos eszközökkel nem kereshető – számhalmazban.