Kivonulhat Magyarországról a Tesco

A Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezárná a vállalat három évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen, miután az áruházlánc a 2010-es évek közepétől egy számviteli botrány után leépített nemzetközi jelenlétét.

Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS

Ebben a négy országban 871 üzletük van – a legtöbb, közel háromszáz a cseheknél, míg Magyarországon nagyjából kétszáz –, ezekben nagyjából 22 ezer ember dolgozik. A cég egészében viszont nincs jelentős súlya a régiónak: a Tesco európai részlege tavaly 4,5 milliárd font bevételt ért el (az egész cégcsoport 66,6 milliárd fontot), és a 3,2 milliárd fontos üzemi nyereségből mindössze 115 millió fontot termelt. A cég a közelmúltban közzétett éves jelentésében azt írta, hogy keleti tevékenységeinek nyeresége csökkent a szlovákiai verseny fokozódása és a növekvő szabályozási nyomás miatt – ez utóbbi részben a magyarországi hatósági árszabályozásokra, illetve különadóterhekre utalhatott.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. magyarországi munkavállalóinak száma az Opten cégnyilvántartása szerint 8951 fő. A céges adatbázisból az is kiderül, hogy a cég az utóbbi időkben nem teljesít túl jól Magyarországon: az utolsó lezárt üzleti évében, 2024. március 1-től 2025. február 28-ig mínusz 10,5 milliárd forint volt az adózott eredménye, míg egy üzleti évvel korábban mínusz 21,6 milliárd forint, vagyis az utolsó két évét több mint 32 milliárdos veszteséggel zárta.

Az FT megjegyzés: a közép-európai érdekeltségeinek eladásával a Tesco véget vethetnek az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli terjeszkedési terveinek, amik része volt az a sikertelen kísérlet is, hogy az Egyesült Államokban a nulláról építsenek fel egy új szupermarketláncot. A cég már 2013-ban bezárta az ottani veszteséges Fresh & Easy-t, amin több mint 1 milliárd fontot bukott (ahhoz a forintban közel 420 milliárdos veszteséghez képest a magyarországi mínusz elenyésző, pláne, hogy az előző két évben pedig 35 milliárdos pluszt termelt a magyar Tesco). A vállalat korábban Kínában, Thaiföldön, Malajziában, a török és lengyel piacon is jelen volt.

A brit lap kérdésére a Tesco annyit reagált: „Soha nem kommentálunk pletykákat vagy találgatásokat.” Az FT megjegyzi: a megmaradt európai üzletágának eladásából származó bevétel tovább növelné a Tesco mozgásterét a brit piacon, ahol már most is új üzletekbe fektet be, hogy megőrizze dominanciáját.

A Tesco már a 2010-es évek közepén is fontolóra vette a kelet-közép-európai részleg eladását, amikor Sir Dave Lewis korábbi vezérigazgató felügyelte az eszközértékesítéseket a csoport pénzügyeinek stabilizálása érdekében. Akkor a magyarországi Tesco reklámkampányban is hirdette, hogy nem távozik a magyar piacról.