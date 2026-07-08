„Nagyon kínos volt!” – dühös a fideszesekre a megafonos, aki tévedésből kiment a viccoldal ötfős tüntetésére

Nehéz lépést tartani a Fidesszel, mióta nincsenek központi üzenetek. Néha még a fideszeseknek is. Így járt szegény Tóth Roland megafonos influenszer is, aki a kampányban NarancsKommandó művésznéven dolgozott a Fidesz sikeréért. Kedden, amikor leállt az M1 hírszolgáltatása, Tóth is bedőlt a Hír Tv-nek, ami egy viccoldal posztja alapján mondta be, hogy a Védvonal egy tüntetést szervezett ide a Kunigunda útjára. Tóth ötödmagával a székház elé is sietett, ahol aztán némi tanácstalan ácsorgáson kívül nem történt semmi. A Hír Tv Komment című műsorában még meg is mutatták, ahogy Tóth narancssárga pólóban keresi a tiltakozó tömeget Kunigunda úton.

Nem csoda, ha a tüntetés után Tóth úgy érezte, cserben hagyták. Ennek hangot is adott az oldalán:



„Na, most van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy most állj, és ne tovább. Mi ez a puhaság?? Az MTVA-val volt tele egész nap a Facebook, hogy mennyi embert kirúgtak, hogy ez diktatúra. A Hír Tv bejelenti, hogy a Védvonal bejelentett este 7 órára egy tüntetést. Kb. 10-en voltunk ott, a többi mind sajtós. Nagyon kínos volt! Szóval valakik elfelejtettek valamit. Szóval azok az emberek, akik benn ülnek a parlamentbe’, és nem mernek kimenni egy tüntetésre képviselni a magyar emberek érdekeit meg ez ellen a döntés ellen fellépni, személyesen kiállni egy demonstrációra, vagy nem merik kinyitni a szájukat, nem mernek kiállni az emberek mellett, azok tényleg mondjanak le, és adják át a széküket olyan embereknek, akik mernek bármit is csinálni az emberekért! Hát nem mi vagyunk értetek, hanem ti vagytok értünk! Hát ne én képviseljem az embereket, basszus! Én csak egy influenszer vagyok. Bennetek van politikai potencia, ti akartatok politikusok lenni, és ti akartok politikusok lenni. Ne hülyéskedjetek már! Tegyetek érte, menjetek be az emberek közé, és képviseljétek. Vol nem egy, nem kettő tüntetés. Toroczkain és a Németh Balázson kívül mást nem láttam tüntetésen. Emberek közé bemenni. Kezdjétek el képviselni a népet!”

A valódi Védvonal vezetője, Czunyiné dr. Bertalan Judit kedd este közölte, hogy MTVA székház elleni tüntetést nem a Fidesz Védvonal szervezte. Bár a Fidesz igyekezett kapcsolatba lépni a Védvonal Észak-Pest oldal üzemeltetőivel, de nem jártak sikerrel. „Így okkal feltételezzük, hogy az a közösség, az a csoport, ami emögött a facebook-oldal mögött van, az nem valós, és nem a Fidesz-Védvonalhoz tartozik, nem a mi közösségünket erősíti” – állapította meg Czunyiné.