A Fidesznek kellett helyre tennie a Hír Tv-t, ami benézett egy viccoldalt

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Miután az új vezetés kedd délután leállította az M1 hírszolgáltatását, Orbán Viktor meghirdette, hogy „ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” Aztán úgy alakult, hogy pár órával később a Fidesznek kellett megcáfolnia a Hír Tv egyik álhírét.

A Hír Tv tudósítója kedd délután számolt be arról, hogy az M1 leállítására és az elbocsátásokra reagálva „a Védvonal egy tüntetést szervezett ide a Kunigunda útjára, mégpedig este 19 órára, amit mi természetesen itt a helyszínen figyelemmel fogunk majd követni”. A Védvonalat a Fidesz hozta létre május végén, hogy védelmet kapjanak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt.

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Az MTI beszámolója szerint csak „tucatnyi résztvevő jelent meg az MTVA fővárosi székháza elé kedd este 7 órára meghirdetett tiltakozáson. A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek. A sajtó képviselői, tévéstábok, fotósok azonban nagyobb számban voltak jelen a helyszínen”.

Hamarosan Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője és Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közös közleményt adott ki arról, hogy az MTVA-székház előtti tüntetést nem a Fidesz és nem a Védvonal szervezte.

Vagyis a helyre kellett igazítaniuk a Hír Tv, ami később a Hír Tv szalagcíme már arról szólt, hogy „a Védvonal Észak-Pest tüntetést hirdetett a közmédia Kunigunda utcai épülete elé”. Havasi Bertalanék arra gyanakszanak, hogy „a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg az eseményt”.

Mivel a Védvonalnak nem tudni észak-pesti egységéről, így valószínű, hogy a nehéz piaci viszonyokkal szembesülő Hír Tv szerkesztői egy mémoldalt néztek be, ami nem sokkal később meg is köszönte a tudósítást.

Fotó: Védvonal Észak-Pest/facebook

Egyébként az M1 adása kedd este A tanú című abszurd filmmel tért vissza. A Hír Tv ezzel igyekezett felvenni a versenyt.

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