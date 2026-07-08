Nyolcvan iráni célpontot támadtak az amerikaiak, Irán erőteljes válaszcsapásokat ígér

Iráni célpontok ellen hajtott végre "erőteljes válaszcsapásokat" az amerikai haderő - közölte az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs jelentése szerint nyolcvan célpontot támadtak, válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. A támadott célpontok között kisebb hajók, rakétakilövő állások és parancsnoki központ is volt.

Közösségi médiában terjedő videó egy pillanata az amerikai támadásokról

Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert. Irán kedden hivatalosan közölte az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi-szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti.

"A Hormuzi-szoros vizei részben egybeesnek az Iráni Iszlám Köztársaság felségvizével" - olvasható a dokumentumban, amely szerint a nemzetközi jog alapján egy ország szuverenitást élvez és joghatóságot gyakorol saját területéhez tartozó tengerszakasz felett. A bejelentésből nem derül ki, hogy Teherán a Hormuzi-szoros mely részeire vonatkozóan jelentett be igényt.

A csapások előtt jelentette be az amerikai kormány, hogy visszavonják az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt.

"Ahogy Donald Trump elnök és az adminisztráció többször megerősítette, az Iránnal érvényben lévő egyetértési nyilatkozat teljes mértékben teljesítményalapú, azaz Irán csak akkor húzhat belőle hasznot, amennyiben megfelelő magatartást tanúsít" - fogalmazott az illetékes a washingtoni lépést indokolva, hozzátéve, hogy "Irán cselekedetei a szorosban teljes mértékben elfogadhatatlanok az Egyesült Államok számára, és következményekkel járnak".

Az Irán számára adott mentesség a kőolajeladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó békemegállapodás érdekében. Az egyezség keretében mindkét fél vállalta, hogy megállít minden katonai műveletet, és Irán kötelezettséget vállalt a Hormuzi-szoros akadálytalan megnyitására, és ennek fejében kapott felmentést bizonyos olajszankciók alól és juthat hozzá bizonyos befagyasztott vagyonelemekhez.

Az amerikai támadásokra "elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés szerdán. Az iráni katonai főparancsnokság az amerikai lépéseket nevezte "kirívó agressziónak", és kemény válasszal fenyegetőzött, hangoztatva azt is, hogy nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. A Forradalmi Gárda közleménye szerint azóta már céloztak is amerikai katonai támaszpontokat Kuvaitban és Bahreinben. (MTI/BBC, Reuters)