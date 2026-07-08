Szakács István: Ismertették velem, hogy én valamiféle terrormittudoménmivel vagyok meggyanúsítva, és megbilincseltek

„Ma hajnalban a reggeli kakasunk a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai és a Készenléti Rendőrség rendőrei voltak. Ismertették velem, hogy én valamiféle terrormittudoménmivel vagyok meggyanúsítva, és utána megbilincseltek, és házkutatást tartottak az otthonomban, felköltötték a gyerekeket” – meséli videón Szakács István megafonos influenszer. Szakács szerint a nyomozók „terrorcselekményre alkalmas eszközt kerestek” nála, majd bevitték Győrbe kihallgatásra.

A propagandistát a felesége reggeli posztja szerint azért vitték el, mert „mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni.” Takács Péter volt egészségügyi államtitkár is posztolt a letartóztatásról, szerinte terrorcselekmény előkészülete a vád Szakács ellen a posztja miatt.

Megkerestük a rendőrséget, hogy valóban elvitték-e Szakácsot, és tényleg terrorcselekmény előkészülete-e a gyanú, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Szakács korábban egy videót készített arra reagálva, hogy Magyar Péter az aranykonvoj-ügy kapcsán azonnali választ kért az ügyészségtől arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktort meghallgatták-e gyanúsítottként. Szakács erre reagálva azt üzente Magyarnak, meg ne próbálja a „pribékjeivel elvitetni Orbán Viktort”, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni”, és kiszabadítják akárhonnan.

Szakács szerint a kihallgatáson is szó volt erről a videóról. „Én ott elmondtam a saját meglátásomat, hogy gyakorlatilag egy helyzetre hívtam fel a figyelmet ebben a videóban, hogy azért már itt a hatalom miket enged meg, és tényleg, hogy itt Hajdu Jánost [TEK-vezért] is bevitték kihallgatásra, és ha Orbán Viktort is be fogják vinni, akkor mi ki fogunk állni mellette.”

„De eszem ágában sincs... azért ismertek sokan, tehát egy pocakos ember vagyok, azért senki nem gondolja komolyan, hogy majd Szakács Pistike odamegy, és akkor felharapja a rendőrségnek a kapuit, vagy a börtönnek a kaput, és akkor majd mint Táncsicsot a vállamon kihozom Orbán Viktort. Azért ez még viccnek is rossz.”

Szakács szerint az a szörnyű, hogy ez ma megtörténhet az országban – bár most ő ennek az áldozata, de legközelebb más is lehet. A megafonos influenszer azt mondta, a rendőrök humánusak voltak vele, „inkább az szomorít el, hogy egy ilyen diktatúra kezdődött Magyarországon”.