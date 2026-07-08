Újabb NER-es sportvezető mondott le, már nem Lázár János bizalmasa a kerékpáros szövetség elnöke

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Egy nappal a tisztújító közgyűlés előtt, szerdán lemondott Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, írja az MTI. Ezzel újabb sportszövetség éléről távozik NER-hez kötődő vezető. Schneller, akit 2024 májusában választottak meg a kerékpáros szövetség élére, Lázár János bizalmasa, így a közlekedési múzeum főigazgatója.

Lázár János, mellette papírral a kezében Schneller Domokos 2023-ban
Fotó: Németh Dániel/444

„Az előttem álló megnövekedett egyéb feladataim miatt nem tudnék annyi energiát fordítani a szövetség ügyeire, mint amennyi szükséges, ezért úgy tartom tisztességesnek, ha az elnöki posztért nem indulok újra” – fogalmazott Schneller a lemondó levelében. Arról is írt, hogy tudomása szerint két jelölt is van, aki vállalná a szövetség vezetését.

„Remélem, olyan elnökség veszi át a sportág működtetését, amely további viszálykodás helyett a béketeremtésért dolgozik” - írta lemondó levelében Schneller, hozzátéve: bár voltak olyan célkitűzések, amiket nem tudott maradéktalanul teljesíteni, büszke arra, hogy elindultak az utánpótlás-nevelés támogatása és a szolgáltató szövetség megteremtése felé.

Schnellert 2023 nyarán nevezte ki Lázár János a közlekedési múzeum élére. A következő év májusában azzal került be a hírekbe, hogy főigazgatói utasításban rögzítette egy anyák napjához kötődő kedvezmény apropóján: az apa férfi, az anya nő, amit azzal indokolt, hogy feladatának tekinti közös múltunk értékeinek védelmét.

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Solti Hanna
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