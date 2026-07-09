14 év fegyházat kapott az ír férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten

Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a 2024 novemberében Budapesten megfojtott amerikai nő, Mackenzie Elizabeth Michalski ügyében – írja a HVG. Az elkövető ír férfit bűnösnek találták emberölésben, 14 év fegyházban töltendő szabadságvesztésre ítélték, emellett 10 évre kiutasították Magyarországról. Az összesen 4,3 millió forintos perköltségből 2,5 milliót kell megfizetnie a magyar államnak.

A bíróság szerint legalább 40 rendbeli bántalmazást követett el az M. L. T. néven említett vádlott a lakásban, és legalább két percig fojtogatta a nőt. Volt olyan ütés, amit már maga a vádlott is túl erősnek ítélt meg – mondta a bíró az ítélet ismertetése során. Vallomása szerint miután észrevette, hogy a nő meghalt, lemosta a holttestet, csinált magának egy kávét, és hosszú órákra visszafeküdt mellé.

A vádlott ezután vásárolt egy nagy méretű bőröndöt, amibe beletette a nő holttestét, és egy bérelt autóval a Balatonhoz utazott, hogy elrejtse a bőröndöt. Két nappal később a rendőrök elfogták, kihallgatásán elismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, véletlen baleset történt.

A gyanúsított a helyszínen, ahol elrejtette a nő holttestét

A fiatal amerikai nő november 4-én éjjel tűnt el a budapesti bulinegyedből, a rendőrség pedig egy napon belül felderítette, hogy megölték, és a feltételezett elkövető egy ír férfi, aki nemrég vállalt munkát Magyarországon. A férfi viszont nem értesítette a mentőket és a hatóságokat, hanem kitakarította az apartmant a bűncselekmény után, a holttestet a ruhásszekrénybe tette, vásárolt egy bőröndöt, majd a bőröndöt egy bérelt autó csomagtartójában elvitte Szigligetre, egy erdős részen elrejtette a holttestet, majd visszavezetett Budapestre, ahol elfogták. Az elfogása után megmutatta a nyomozóknak, hova rejtette a nő holttestét.

A rendőrség nyomozása során arra jutott, hogy a nő és a férfi közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben, ahol a férfi megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették; a szakértők nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot.