A MÁV felbontotta a ferencvárosi lőtér üzemeltetőjével a bérleti szerződését

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta Baranyi Krisztinát, hogy a MÁV-nak és a neki eljuttatott levele nyomán felmondta az MÁV-Aszódi telepen lévő lőtér bérleti szerződését – jelentette be a ferencvárosi polgármester, aki ezt korábban hiába kérte a területet tulajdonló MÁV-tól.

Baranyi szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megkeserítő ügynek lesz vége, a lőtér tulajdonosa ugyanis minden önkormányzati rendelkezést és egyéb szabályt megszegve mindennap hatalmas zajterheléssel járó lőgyakorlatokat végzett, ami nemcsak hangos, de idegileg is megterhelő a lakosoknak.

Fotó: Halász Júlia/444

Baranyi azt írja, Pósfai Gábor belügyminisztertől péntekre kapott időpontot a lőtér ügyében, de így már nincs szükség a rendőrség beavatkozására.