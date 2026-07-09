A rendőrség is nyomozást indított a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt

Miután a kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében, már a rendőrség is nyomoz, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három.
A Telex kérdésére azt válaszolták, hogy a „Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást”.
Május 4-én elpusztult három, a Mészáros Lőrinchez közvetetten köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában álló zebra. Az állatok az Orbán család hatvanpusztai birtoka közelében éltek. A kormányhivatal azt írta, az egzotikus állatok elpusztulását is be kell jelenteni. Azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről. A vadásztársaság 9 éve tart zebrákat. Az első állat 2017. május 5-én érkezett, az utolsó 2025. május 18-án, az összes többi 2024. május 31-én.
A jogszabály szerint 8 napon belül jelentenie kellett a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaságnak.
Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
A bejelentés szerint május elején hullottak el az állatok, Hadházy Ákos viszont egy korábbi dátumról hallott.