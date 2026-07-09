Donald Trump, ifj. Donald Trump és Eric Trump leszállt a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével

Donald Trump kilép az Air Force One-ból Marylandben 2026. május 3-án. Fotó: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP

Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat, és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával. Eric Trump azt mondta, nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, ami földet ér.

Repülők a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren 2026. július 9-én. Fotó: Joe Raedle/Getty Images/AFP

A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis floridai kormányzó nemrég írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia kb. 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. (MTI)