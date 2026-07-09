Jogerősen pert nyert Tarr Zoltán: politikailag motivált döntés alapján rúgták ki az Orbán-kormány háttérintézményéből

„Politikailag motivált döntés alapján rúgtak ki utolsó civil munkahelyemről” – jelentette be Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írja, ezt mondta ki másodfokon is a bíróság abban a munkajogi perben, amit volt munkáltatója, a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ellen indított, miután kirúgták egy nyilvános felszólalása miatt.

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Eszerint jogellenesen rúgták ki Tarrt, miután a Kossuth téren 2024. április 6-án tartott demonstráción határozottan felemelte a szavát az állam és az egyház összefonódása ellen. „A nyilvános kiállásra azért volt szükség, mert a kegyelmi botrányban is érintett Balog Zoltán budapesti református püspök politikai-egyházi szereplőként máig nem tisztázott módon közreműködött a kegyelmi ügyben. Az aktív egyházi szolgálatból kilépett, volt református vezetőként pontosan arról beszéltem, amit jóval később a Tisza-kormány soha nem látott meghatalmazással vállalt is: a politikának semmi helye az egyházban, mert a hit nem pártlogókról szól és nem kampányeszköz” – írja Tarr.

Tarr Zoltán beszéde a Kossuth téren 2024 tavaszán Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszter azt írja:

„Ez az ügy túlmutat az én személyemen, nagyon sokan váltak hasonló módon kiállásuk áldozatává. Arról szól, hogy az előző, bukott rendszerben mindennapos volt, hogy valakit hátrány, akár kirúgás érhetett azért, mert kiállt a meggyőződése, lelkiismereti szabadsága mellett. A vélemény szabad, április 12-én emellett állt ki egész Magyarország is. Egy olyan országban ébredhetünk azóta, ahol nem kell lelkiismeret és megélhetés között választani.”

Tarr azt írja, azért szólalt fel 2024-ben, mert „a kegyelmi ügy egy olyan határ volt, amit soha, egyetlen politikai vezetés sem szabadott volna, hogy átlépjen”. „A kegyelmi ügy megmutatta, hogyan telepedett rá a politika az egyházra, hogyan rángatta az ország vezetése kényére-kedvére az igazságszolgáltatás szálait. És ami a legfontosabb, hogyan szolgáltatta ki és hagyta hátra a bukott vezetés a magyar gyermekeket a lepusztított gyermekvédelmi rendszerben” – írja.

Tarr Zoltán a perben nyert 1 millió forintos sérelemdíjat a Tűzcsiholó Egyesületnek utalja át.