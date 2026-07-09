Közpénzből utazza végig a Tour de France-ot a köztévét tizenhat évig teljhatalommal irányító Várhegyi Attila fia

A Tour de France-on magyar induló sincs, ennek ellenére a karavánnal tart a köztévét 16 éven keresztül a háttérből, ám teljhatalommal irányító egykori Fidesz-pártigazgató, Várhegyi Attila fia, utazó riporterként, három hétig, nyilvánvalóan közpénzből – írta meg az Eurosport honlapján Szabó Gábor csatornaigazgató, vezető kommentátor.

Szabó amiatt írt cikket, mert a profi kerékpársport legfontosabb eseményét, a francia körversenyt idén az M4 Sport is közvetíti – valamint nagy erőkkel promotálja, többek között a futball-világbajnokság meccsei előtt, után, szüneteiben, ivószüneteiben –, és sokan úgy gondolják, a köztelevízió elvitte a jogokat az Eurosport elől.

Az elmúlt évtizedekben a Tour de France-ot az Eurosport adta, amely most is ezt teszi – az M4 Sport nem helyette, hanem mellette követi az eseményt, hangsúlyozza a csatornaigazgató, arra biztatva az biciklirajongókat, hogy „használják a távirányítót rendeltetésszerűen”.

Szerinte „rögzíteni kell, hogy ami a Tourral történt, történik, az nem helyes”. „Az adófizetői forintoknak nem az a korrekt felhasználási módja – írja –, hogy a köztévé olyan jogokra licitál, amit más piaci szereplők korábban már megvettek.”

Biciklisek bicikliznek a Tour de France-on, 2026. július 8-án Fotó: DAVID PINTENS/Belga via AFP

„Nem mi vagyunk az egyetlenek, akikkel ilyesmi történt, a versenytársaink is jártak már hasonlóan – folytatja Szabó –, nem egyedi esetről van szó, ezt fontos megjegyezni. Ez egészen egyszerűen nem felelős felhasználása a közpénzeknek. Egy köztelevíziónak semmiképpen nem lehet célja, hogy tisztességesen gazdálkodó, Magyarországon adót fizető, piaci alapon működő vállalkozásokat szándékosan gyengítsen.”

A csatornaigazgató úgy látja, „a köztévé Tour-közvetítése annak a bizonyítéka, hogy az M4-nél még nem történt semmiféle rendszerváltás. Ami egyfelől érthető, hiszen a köztévé többi csatornájánál is csak ezen a héten kezdődött, és a sportcsatornánál, amíg a foci-vb tart, addig bármiféle változás nyilvánvalóan elképzelhetetlen” – fogalmaz.

Ami pedig a kerékpártsport-kedvelőnek tűnő Várhegyi Benjámint illeti – ő korábbi hírek szerint a tízes évek közepétől dolgozik a köztelevíziónak, egyebek mellett a tavalyi ruandai kerékpár-világbajnokságot is kommentálta –, az ő Touron játszott szerepével kapcsolatos megjegyzéseit így zárja Szabó Gábor: „Nagy szüksége volt erre minden magyar adófizetőnek.”