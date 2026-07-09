Nem voltak beláthatatlanul messze a mínuszok, 64 éves hidegrekord dőlt meg hajnalban Magyarországon

3,9 fokot mértek csütörtök hajnalban Szikszón, ez új országos napi hidegrekord, az eddigi csúcsot Csákvár-Fornapuszta állította fel még 1962-ben – derül ki a HungAromet Nonprofit Zrt. közösségi médiában publikált posztjából.

A fejlemény előzménye, hogy szerdán az ország nagy részén erős északi, északnyugati szél fújt, emellett záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén. A szél azonban estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így csökkent több helyen 10 fok alá a hőmérséklet – Szikszón pedig egyenesen 4 fok alá.

Mindazonáltal a múlt heti rémséges kánikula után nem kell máris új jégkorszaktól tartani, mert bár felfrissült a levegő a hidegfront mögött, az elkövetkezendő napokban szeles-napos nyári idő várható, 25-30 fok körüli-közötti maximumokkal.

(Címlapképünk illusztráció, melyen nem Szikszó látható, és ennyire hideg egyébként sem volt – fotó: Varga György/MTI/MTVA)