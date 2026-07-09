Spanyolországban 44 fok volt, Barcelonában 112 éves rekord dőlt meg

Barcelonában július 8-án 40,7 fokos csúcshőmérsékletet regisztrált, ezzel 112 éves rekord dőlt meg, de volt olyan mérőállomás Spanyolországban, ahol 44 fokos hőmérsékletet is rögzítettek. – írja a Guardian.

Franciaországban narancs színű, rendkívüli hőségre figyelmeztető riasztás van érvényben, az előrejelzések szerint Bordeaux-ban és Perpignanban 38, Nantes-ban 37, Párizsban 35 fok lehet. Észak-Olaszországban, Bolognában és Firenzében is 36 fokos meleg lehet, és még az Egyesült Királyságban, Londonban is 34 fokra lehet számítani.

A hőség Németországot sem kímélte: a Német Meteorológiai Szolgálat szerint az idei június 19,5 Celsius-fokos átlaghőmérséklettel a második legmelegebb június volt a feljegyzések kezdete óta. Csak 2019 júniusában volt melegebb ennél.

A Robert Koch Intézet (RKI) csütörtöki jelentése szerint több ezren vesztették életüket Németországban a június közepén kezdődött hőhullám miatt. A június végére akár a 40 Celsius-fokot is meghaladó hőséggel összefüggő halálesetek száma már az idei év felében jelentősen meghaladta az előző teljes évek adatait: 2023 és 2025 között átlagosan évi 2900 hőséggel összefüggő halálesetet jegyeztek fel. A 2026 áprilisától június 21-ig tartó időszakban az RKI becslése szerint 810 ember halt meg a hőséggel összefüggő okok miatt. A hőség okozta összes halálozás június 15. és 21. között történt. A következő héten pedig, június 22. és 28. között 4310-zel nőtt a hőséggel összefüggő halálesetek száma.

Az RKI ezek alapján a júniusi hőhullámmal összefüggő halálesetek számát mintegy 5100-ra becsülte. Az áprilistól június 28-ig tartó időszakban 2023-ban 810, 2024-ben 470, 2025-ben pedig 560 hőséggel összefüggő halálozás történt az RKI adatai szerint. Az intézet a különbségeket a hőhullámok változó intenzitásával magyarázta. (MTI/Guardian)