A négy elhullott zebrából három megfagyott Hatvanpusztán

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Ahogy azt csütörtökön mi is megírtuk: miután a kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében, már a rendőrség is nyomoz, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három. Azt eddig is lehetett tudni, hogy az állatok pusztulását május 4-én jelentették be, azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről.

Ellenzék tüntetők szafariznak Hatvanpusztán 2025. augusztusában. Fotó: IMAGO/Martin Fejer/estost.net/IMAGO/EST&OST via Reuters Connect

A Telex megkeresésére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal most közölte, hogy a vadásztársaság állítása szerint a három zebra a hideg időjárás miatt pusztult el még valamikor január 9. és január utolsó hete között, a tetemeiket pedig teljesen szabálytalanul egy, az afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörbe temették. Az nem derült ki, hogy a kormányhivatalt miért csak hónapokkal később értesítették, viszont a késlekedés miatt a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki, és azért is bírság járt (105 ezer forint), hogy a tetemeket nem adták át egy engedéllyel rendelkező állati melléktermék ártalmatlanítónak, ahogy azt kell, hanem egyszerűen elásták egy mentesítő gödörbe.

A kormányhivatal a Telexnek azt írta, hogy a vadásztársaság június 24-én jelezte egy negyedik zebra elhullását is, ennek az ügynek a kivizsgálása azonban még folyamatban van.

A zebra még 2025-ben vált a magyar közélet slágerállatává,