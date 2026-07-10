Brüsszel jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy Magyarország csatlakozhat az Európai Ügyészséghez, ezt pénteken jelentették be. A döntést ezután kihirdetik az unió hivatalos lapjában, majd akkortól számítva húsz nap múlva lép hatályba. Ha megtörtént az európai ügyészségi csatlakozás, a magyar hatóságoknak három jelöltet kell megnevezniük, közülük a tagállamok minisztereinek tanácsa választja ki, hogy ki lesz az ország képviselője az Európai Ügyészségben, majd róla egy független bizottság fog dönteni, írja a Telex.

Az Európai Ügyészséghez csatlakozás a választási kampányban, de már a politikai színtéren való megjelenése óta az egyik markáns ígérete volt Magyar Péternek. Már miniszterelnökké választása után, május végén személyesen adta be a csatlakozási kérelmet Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek. A szervezetről azt már tudni lehet, hogy a magyar csatlakozás után visszamenőleg, NER-es ügyeket is vizsgálhat majd.

A bizottsági pénteki közleménye szerint a döntésről Von der Leyen azt mondta: „Ez egy üdvözlendő lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben. A magyar nép mostantól megfelelő biztosítékkal rendelkezik, hogy az uniós források az ország érdekeit szolgálják.”

Magyarországgal együtt már 25 tagja lesz az Európai Ügyészségnek, a 27 tagú EU-ból huszonhatodikként, várhatóan jövő tavasszal, Írország is csatlakozik, így Dánia lesz a szervezetből kimaradó egyetlen uniós tagállam.