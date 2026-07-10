Egyházmegyei engedély nélkül vett részt az Orbán-imádó Osztie Zoltán a fideszes tüntetésen

„Osztie Zoltán atya a mai politikai rendezvényen nem a Főegyházmegye megbízásából és engedélyével nyilatkozott, hanem saját jogán” – idézi a Telex azt a levelet, amiben Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke tájékoztatta a főegyházmegye papjait. A levél arra figyelmeztet, hogy az atyák küldetése „nem politikai szerepvállalás”, inkább a rájuk bízott közösségeket kell szolgálni, valamint az evangéliumot hirdetni. „Korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat” – írja Süllei, aki a levelet azzal zárja: „nincs az a politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál”.

Osztie Zoltán, vagy ahogy még emlegetni szokták, a „buzizós pap” a Sulyok Tamás védelmére szervezett, nagyjából két-háromezer fős fideszes rendezvényen beszélt csütörtök délután. Többek között arról beszélt, hogy ő nem politikus, hanem teológus, aki az erkölcsi rendet és az emberi méltóságot tartozik képviselni, és aki imádkozik Orbán Viktorért és „Magyar Péter megtéréséért is”. Ezek után az április 12-én választáson győztes politikai hatalom működését pedig úgy jellemezte, hogy az fasiszta és kommunista módszereket idéző, másokat bemocskoló, megfélemlítő politikát folytat, „mi ezzel szemben megvalósítjuk a szeretetnek a birodalmát”. Beszélt a háttérhatalom és a Blackrock befektetési alap erejéről, de arról is, hogy a Pride-ot „az embergyűlölet nevében” rendezte meg a Tisza.

Osztie Zoltán egyébként évek óta tart hálaadó misét Orbán Viktorért, ezt idén is megtartotta. Néhány éve pedig Orbánt egyenesen Szent Istvánhoz hasonlította, mondván, a (most már volt) miniszterelnök ugyanazt a három pillért „képviseli, szilárdítja és erősíti”, amit az államalapító király lefektetett. A politizáló pap korábbi, kormányváltás előtti nyilvános megszólalásai után emlékeink szerint nem adott ki hasonló elhatárolódó levelet a főegyházmegye.