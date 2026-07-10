Felülvizsgálja a Belügyminisztérium a TAO-rendszert

Pósfai Gábor csütörtök délután 92 hazai sportszövetség képviselőjével találkozott. A rendezvényen részt vettek többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet vezetői is. A találkozó után a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága úgy döntött, hogy felülvizsgálja a TAO-rendszert, aminek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Pósfai hozzátette, hogy a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is fontos,de az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett.

Fotó: Németh Dániel/444

A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia a 2025/2026-os szezonra 15,2 milliárd forintos támogatást kért. Ebből 7,9 milliárd forintot ugyanis továbbadnak határon túli akadémiáknak. Ezzel együtt Orbán Viktor csapata a TAO-rendszer 2011-es indulása óta 54,3 milliárd forintot költöttek el.