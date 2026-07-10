Jövő májustól eggyel kevesebb európai országban lesz ingyenes az autópálya-használat

Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák a személyautósoknak és motorosoknak. A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap információi szerint az ország regionális kormányainak megállapodása értelmében jövő május 1-jétől kell fizetni a sztrádahasználatért. Digitális matricát kell venni minden 3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy azt Belgiumban vagy külföldön helyezték-e forgalomba.

Az autósok választhatnak egynapos, tíznapos, két hónapos vagy egyéves matrica közül. Az ár a jármű CO 2 -kibocsátásától függ. Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba fog kerülni. Az Euro-4-es autók matricája 100 euróba, míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót kell majd fizetnie.

A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez A belga autósok számára a meglévő adók csökkentésének köszönhetően a matrica bevezetése nem jár majd pluszköltséggel - írták. Az új adó várhatóan több százmillió eurós állami bevételt fog generálni, írja az MTI.

Európában most Belgiumon kívül Németországban, Hollandiában, Észtországban, Cipruson és Finnországban ingyenes teljes körűen a személyautósok autópálya-használata (bár például a belga Liefkenshoektunnelt, ami Antwerpent és Beverent közi össze a Schelde folyó alatt, 4,4-8 euró körül díjért lehet használni). A dán és svéd autópályák alapvetően szintén ingyenesek, ám Dániában két hídért (Storebælt-híd és Öresund-híd) kell külön fizetni, és az Öresund-híd természetesen Svédországban is fizetős.