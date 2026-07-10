Orbán Viktor azért nem ment el tüntetni, hogy ne vigye el a fókuszt

Az önkény ellen tüntetett csütörtök este a Fidesz, a demonstrációt nagyon promózta előzetesen Orbán Viktor is, aki ennek ellenére magán az eseményen nem jelent meg (többek bánatára).

Lineup: Havasi Bertalan, Szűcs Gábor, Áder János, Tóth Elizabeth és Osztie Zoltán. Fotó: Bankó Gábor/444

A Telex a volt miniszterelnök hiányának ügyében megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki azt írta:

„Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje.”

Orbán ugyan nem volt ott, de a Facebookon azért több posztot is szentelt a tüntetésnek, például egy Vagyunk, maradunk! című képgalériát is:

És hogy milyen kacskaringós tud lenni az élet: korábban Magyar Péter országjárásának egyes állomásain rendre készültek képek, amik alapján a kormányközeli megmondóemberek (az élen Deák Dániellel) azt bizonygatták, hogy milyen kevesen jelentek meg az eseményeken. Most Magyar Péter nem bírta ki, hogy a Facebookon ne gúnyolódjon a megjelenteken:

És a Fidesz-holdudvarnak kellett bizonygatnia, az élen a volt miniszterelnökkel, hogy többen voltak 150-200 főnél (egyébként igen, nagyságrendekkel többen voltak, pár ezren biztosan).

Magáról az eseményről riportban számoltunk be, itt lehet elolvasni, milyen élmény volt (spoiler: különös).