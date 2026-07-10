Őrizetbe vettek több embert a görög kormánypárti politikusok elleni merényletek ügyében

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Három embert őrizetbe vett a görög terrorelhárítás a Szalonikiben végrehajtott robbantásos merényletekkel összefüggésben, amelyek a kormányzó Új Demokrácia párt politikusainak otthonait vették célba július elején. A támadásokban egy kormánypárti politikus anyja életét vesztette, négy másik ember pedig megsérült.

Az Új Demokrácia párt képei az esetről.

A görög rendőrség tájékoztatása szerint Szalonikiben egy 29 éves férfit, Krétán pedig egy 26 éves nőt fogtak el, akik a gyanú szerint részt vettek az Új Demokrácia párt parlamenti képviselőjelöltje, Afroditi Nesztora otthonánál elkövetett robbantásban. Egy harmadik őrizetbe vett férfit azzal gyanúsítanak, hogy a támadás előtt és után a lakásában bújtatta a két feltételezett elkövetőt.

A hatóságok közölték: a nyomozás folytatódik a többi lehetséges érintett után.

A július 1-jei támadások hajnali 4 és 4 óra 45 perc között történtek szaloniki lakóházaknál, amelyekhez kempinggázpalackokból készült egyszerű robbanószerkezeteket használtak. Az egyik háznál az Új Demokrácia párt parlamenti képviselőjelöltje, Afroditi Nesztora égési sérüléseket szenvedett, édesanyja a kórházban belehalt sérüléseibe. Az apartmanház két másik lakóját füstbelégzés miatt vitték kórházba. Nesztora továbbra is kórházi kezelésre szorul, bár csütörtökön rövid időre elhagyhatta az intézményt édesanyja temetése miatt. A két másik, szintén kormánypárti politikusokat célzó robbantás anyagi károkat okozott, de személyi sérülést nem.

Görögországban az 1970-es évek óta fordulnak elő politikai indíttatású erőszakos cselekmények. A szélsőséges csoportok által elkövetett kisebb robbantások gyakran politikusokat, rendőröket vagy más hatalmi intézményeket vesznek célba, és többnyire házilag készített robbanószerkezetekkel hajtják végre őket. Bár az országban a '80-as és '90-es évek legaktívabb csoportjait többnyire felszámolták, azóta új szervezetek jelentek meg.

2024 júniusában egy benzines gyújtóbomba-támadásban megsérült egy rendőr, aki egy athéni főbíró otthonát őrizte. 2025 áprilisában bomba robbant Athénban, a görög vasúttársaság irodájának közelében. 2025 júliusában pedig szintén bomba robbant a görög börtönőrök szövetsége elnökének szaloniki otthona előtt. Az elnök sértetlen maradt, de két másik személy könnyebb sérüléseket szenvedett a szétrepülő üvegszilánkoktól. (MTI)

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