Guiness-rekordot döntött több mint 22 ezer kopaszsapkás Pitbull-rajongó

Pitbull és rajongói Guinness-rekordot állítottak fel a „kopaszsapkát viselők legnagyobb tömege” kategóriában: a rapper londoni Hyde Parkban rendezett koncertje előtt 22 141-en gyűltek össze ilyen szerelésben.

A résztvevők közül sokan Pitbull jellegzetes stílusát utánozták, fehér inget, fekete nyakkendőt, öltönyt és napszemüveget viseltek, annak ellenére, hogy a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölött volt. A rekord hitelesítéséhez a drónfelvételek mellett 400 önkéntes ellenőrizte egyenként a résztvevőket.

Mivel a rekord nem a kopasz emberekre, hanem a kopaszsapkát viselőkre vonatkozott, ezért a valóban kopasz Pitbullnak is sapkát kellett felvennie.

Fotó: CARLOS JASSO/AFP

„Ki gondolta volna, hogy egy első generációs kubai Londonban Guinness-rekordot dönthet meg és állíthat fel?”

– mondta a Grammy-díjas rapper – polgári nevén Armando Christian Perez – az oklevél átvételekor. Később a színpadról azt mondta: „Áldás és megtiszteltetés látni a londoni kopaszokat.”

A Pitbullnak öltözés divatja 2021-ben indult, amikor még csak néhány rajongó jelent meg a koncerteken a rapper hasonmásaként. A közösségi médiában terjedő videóknak köszönhetően azonban a jelenség gyorsan nemzetközi rajongói mozgalommá nőtte ki magát. Pitbull maga is felkarolta: rajongóit „kopaszoknak” nevezte el, weboldalán pedig hivatalos jelmezkészletet és kopaszsapkát kezdett árulni.

A rekordkísérlet ötlete nem Pitbulltól, a koncert szervezőitől vagy a Guinness World Recordstól származott, hanem egy rajongótól. Jack Remmington podcast-műsorvezető és tartalomgyártó tavaly egy ironikus TikTok-videóban vetette fel, hogy a koncert több tízezres közönsége bőven elegendő lenne a világrekord megdöntéséhez.

Fotó: CARLOS JASSO/AFP

A videó gyorsan elterjedt, Remmington pedig kapcsolatba lépett a Guinness World Recordsszal, Greg James, a BBC rádiós műsorvezetője pedig segített bevonni Pitbullt is a kezdeményezésbe. A rapper a felkérésre mindössze annyit válaszolt: „Dale!”, ami spanyolul nagyjából annyit jelent: „Gyerünk!”

Pitbull a koncerten az Oasis Wonderwall című slágerét is elénekelte, ami a foci-vb miatt Anglia egyik nem hivatalos himnuszává vált. „Az, hogy együtt ünnepelhetünk és gratulálhatunk egymásnak, megtiszteltetés, kiváltság és felbecsülhetetlen élmény” – mondta a közönségnek a dal felvezetésekor.

A 45 éves előadó Miamiban született kubai szülők gyermekeként. Pályafutását a latin hiphop világában kezdte, első albuma, a M.I.A.M.I. 2004-ben jelent meg. Később a popzene egyik legsikeresebb előadójává vált, és olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Christina Aguilera, Usher és Shakira. (BBC, Guardian)