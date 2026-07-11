Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes állapotban van, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére

baleset

Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten. A két fiatal péntek este Budafok-Háros állomáson vette semmibe a jelzéseket, melyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását.

Az RTL Híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, azután hívtak mentőt. A kiérkező mentők a fiún már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, a lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba, miután a teste 70 százaléka megégett az áramütéstől. Velük volt egy másik 16 éves lány is, aki nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, ezért őt is kórházba szállították.

A MÁV rendszeresen felhívja a figyelmet, hogy életveszélyes a vasúti vagonok tetején tartózkodni, mégis újra és újra megpróbálják fiatalok, és évente több ilyen baleset is történik. (via RTL Híradó)

baleset halálos baleset Budapest Budafok-Háros vasúti vagon MÁV