Szombaton is sztrájkoltak az Ikea-dolgozók

Szombaton délután is folytatódott az Ikea-dolgozók sztrájkja, a munkabeszüntetés várhatóan 13:30 órától 15:30-ig tartott. Csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. Az áruházak végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton viszont a budaörsi árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, a munkabeszüntetés pedig a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott.

Fotó: MATTEO DELLA TORRE/NurPhoto via AFP

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) tájékoztatása szerint szombat délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Örs vezér téri áruháznál pedig 43 dolgozó vett részt. A soroksári áruházban a munkavállalók 70-80 százaléka csatlakozott a sztrájkhoz, az ott működő logisztikai központ dolgozói is.

Arról is tájékoztatott, hogy a szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Karsai Zoltán elmondta: az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött, ami jelentős bérlemaradást eredményezett, ezt az idei, átlagosan 5,3 százalékos béremelés nem kompenzálta. Hozzátette, hogy a mostani sztrájk még csak figyelmeztetés a vállalat számára, ugyanakkor a szakszervezetnek további eszközei is vannak. Arra a kérdésre, hogy vasárnap folytatódik-e a munkabeszüntetés, nem kívánt válaszolni, mert szerinte fontos megőrizni a meglepetés erejét.

Az Ikea szerint azonban jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását. (via MTI)