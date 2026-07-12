Ez az első világbajnokság, amelyen a világranglista első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé

A FIFA világranglistáit, mint valószínűleg bármely sportszövetség bármely világranglistáját, rendszeresen éri kritika, mondván, egyes csapatokat túlzottan fel-, másokat alulértékel. Például a most aktuális – bár még nem hivatalos – ranglistán a 15. helyen vannak a sorozatban harmadik világbajnokságukról lemaradt olaszok, akik utolsó komoly nemzetközi eredménye a Covid miatt 2021-ben rendezett 2020-as Eb megnyerése volt (hogy aztán a két évvel ezelőtti Eb-n címvédőként már a nyolcaddöntőben kiessenek), miközben a svájciak, akik sorozatban háromszor nyolcad-, majd most negyeddöntősök voltak, csak egy hellyel előzik őket.

Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány a vb csoportbeosztásának sorsolásán 2025 decemberében Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP

No de most úgy tűnik, a FIFA módszertana és a tényleges erőviszonyok a mostani vb utolsó szakaszában egybeestek: az elődöntőbe az a négy válogatott jutott, amelyek az aktuális világranglista első négy helyén állnak. Ez azért figyelemreméltó, mert korábban sora erre nem volt példa. Ehhez persze az is kellett, hogy a sorsoláson olyan csoportokba kerültek, majd azokban olyan eredményeket értek el, hogy mind a négyen más-más ágra kerültek, vagyis korábban nem találkozhattak egymással (persze az angolok és az argentinok ettől még simán kieshettek volna, ha nincs a pókkamera kábele vagy az argentinok ellen színészkedésért kapott második sárgával kiállított svájci Embolo hülyesége).

A hivatalos, legutóbb június 11-én frissített rangsort a világbajnok argentinok vezetik Spanyolország, Franciaország és Anglia előtt (a nem hivatalos, de aktuálisabb listát a franciák az argentinok, spanyolok és angolok előtt). Közülük a franciák és az argentinok 10-2-es és 8-1-es gólkülönbségekkel, százszázalékosan nyerték a csoportjaikat. A franciák azóta sem hibáztak, az argentinok viszont a kiesés meccseken eddig szenvedtek, a Zöld-foki-szigetek és az emberhátrányban játszó Svájci ellen is csak hosszabbításban, Egyiptom ellen 0-2-ről, egy hihetetlenül bravúros utolsó negyedórával jutottak tovább.

A spanyolok két győzelemmel és egy döntetlennel lettek csoportelsők, de a belgák elleni negyeddöntő 41. percéig nem kaptak gólt; a tökéletes védekezésükről itt írtunk bővebben. Az angolok is két győzelemmel és egy döntetlennel lettek csoportelsők, igaz, nekik aztán mindhárom ellenfelükkel meggyűlt a bajuk a kieséses szakaszban, de például a házigazda Mexikót az 50. perctől emberhátrányban játszva verték.

Hogy az előző vébéken mennyire nem jelentett semmit a világranglista legjobb négy helyezettjeként részt venni a tornán, arról néhány adat a BBC-től: négy éve Belgium, 2018-ban Németország, 2014-ben Spanyolország, négy évvel korábban Olaszország, míg a 2002-es vébén Franciaország a legjobb négy közé került, és nem jutottak tovább a csoportból – a belgák kivételével ráadásul mindannyian címvédők voltak.