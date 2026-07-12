Argentína emberelőnyben is csak a 112. és 120. percekben lőtt gólokkal jutott elődöntőbe, Svájcnak nem sikerült történelmet írnia

Az előző vb-n ezüstérmes franciák után a címvédő Argentína is ott van az idei világbajnokság elődöntőjében. Messiéknek ismét nyögvenyelősen, és akárcsak a zöld-fokiak ellen, ezúttal is csak hosszabbításban jött össze a siker, pedig Svájc ellen a 70. perctől emberelőnyben játszottak. Végül Julian Alvareznek a 112. percben, majd Lautaro Martineznek a 120. percben lőtt góljával sikerült 3-1-re nyerniük a Kansas Cityben magyar idő szerint vasárnap hajnalban játszott utolsó negyeddöntőben. A svájciak így nem tudtak történelmet írni, továbbra is a negyeddöntős szereplés maradt a válogatottjuk legjobb világbajnoki eredménye (az már negyedszer jött össze, igaz, legutóbb 1954-ben, a haza vb-jükön).

A meccset a svájciak kezdték jobban, Zakariának már az első percben volt egy, igaz, a védők által blokkolt lövése, majd a 7. percben Sow beadása után többen is helyzetbe kerülhettek volna, és miután az argentinok rövid szabadítottak fel, még Xhaka lőhetett, de ballal csúnyán fölé bombázott. Az ez utáni támadásból viszont Mac Allister lőtt, ami egy védőről szögletre pattant, majd a Messi által belőtt szögletből ismét Mac Allister próbálkozott, már fejjel, és gólt is szerzett. Ez volt Messi 10. gólpassza világbajnoki mérkőzésen.

Com 39 anos, em sua última Copa, Lionel Messi participou de todos os gols da Argentina neste Mundial 2026. Seja dando assistência ou marcando gol. Surreal!



📽️@TaylorBurr10pic.twitter.com/z2WB2zR8nL — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Ezután, az utolsó perceket leszámítva az egész első félidőben a svájciak kezdeményeztek többet, az argentinok okosan visszazártak.

Fotó: Amanda Perobelli/REUTERS

Komoly helyzet azonban egyáltalán nem alakult ki Embolóék előtt, kaput találó lövésük is csak egy volt szünetig, a 20. percben Sow viszonylag távolról pont középre lőtt, Emiliano Martinez könnyen tudta védeni. Az első félidőről leginkább árulkodó adat talán az, hogy bár a labdabirtoklás 57:43 volt a svájciak javára, az xG-jük 0,06-os szinten maradt (igaz, az argentinoké is csak 0,32 volt).

A gólon kívül a félidő egyetlen izgalmas mozzanata a 30. percben történt, amikor Embolót védő Lisandro Martinez és a kapus E. Martinez közösen és meglehetősen határozottan hatástalanították, de a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság.

🚨 EMPUJÓN DENTRO DEL ÁREA



Pero como es Argentina, no la marcaron... pic.twitter.com/Enfel63lRE — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 12, 2026

A bíró később is meglehetősen megértőnek tűnt az argentinok kemény játékával, Paredes két kemény, szabálytalan belépőt is megúszott lap nélkül, így a félidő egyetlen sárgáját Embolo kapta.

Szünet után is úgy tűnt, hogy a svájciaké lesz az első nagy helyzet, amikor egy gyors akció után Embolo passzolt Ndoye elé, ám annak a lövését Li. Martinez blokkolta – de kiderült, hogy Embolo eleve lesről indult. Az argentinok továbbra is csak a védekezéssel törődtek, a svájciak viszont több ötlettel támadtak, mint az első félidőben. Ennek a 67. percre meg is lett az eredménye: miután korábban előbb Embolo fejesét látványosan, majd Ndoye fejesét bravúrral még tudta védeni E. Martinez, egy baloldali akció után Ndoye ötösről a hosszú sarokra elnyesett lövését már nem, Svájc szép góllal kiegyenlített.

Mielőtt azonban a svájciak túlzottan elkezdhettek volna örülni, Embolónak egy kétes szituációban sikerült megkapnia a második sárgáját – a portugál Pinherio játékvezető előbb Paredesnek adott sárgát, majd a VAR-on visszanézte a jelenetet, az argentin játékosát törölte, és Embolót második sárgával kiállította színészkedés miatt –, így Argentína megkapta a nagy esélyt a továbbjutásra (ha már, akárcsak a Zöld-foki-szigetek és Egyiptom ellen, saját dolgát nehezítette meg).

What was even the point dawg 😭 pic.twitter.com/wH3Xd8xGIZ — (fan) Trey (@UTDTrey) July 12, 2026

Az emberelőny ellenére 90 perc alatt nem sikerült Argentínának megszereznie a vezetést – igaz, az utolsó percek főleg cserékkel teltek –, jött a 9 perc ráadás. A 90+2. percben Messi jobbal a bal kapufa mellé lőtt. Az extra játékidőben az argentinok teljesen a kapujuk elé szorították Svájcot, a 90+8. percben egy baloldali Messi-szöglet után Li. Martinez kapáslövését nagy bravúrral védte Kobel, így nem változott az eredmény, jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

Ami úgy folytatódott, mint az azt megelőző utolsó tíz-tizenkét perc: az argentinok nyomás alatt tartották a svájci kaput, de komoly helyzet nélkül, a 95. percben Almada lőtt 17 méterről az oldalhálót találta el, ez volt a legjelentősebb mozzanatuk, míg a másik oldalon a szórványos svájci akciók egyikéből, egy gyors baloldali támadás után Xhaka lőtt ismét fölé a 99. percben. A 103. percben Messi kapott szabadrúgást egész jó helyről, a kapuval szemben 23-24 méterről, de a sorfalba lőtte.

A második 15 percben elején kiegyenlítettebbnek tűnt a játék, de aztán az argentinok ismét rákapcsoltak, és ennek már meglett az eredménye, akárcsak a nyolcaddöntőben Egyiptomot, az utolsó percekben a tíz emberrel játszó Svájcot is megroppantották. A 112. percben Julian Alvarez szépen lőtt a hosszú sarkot balról, majd a 120. percben lőtt a jobb alsó sarokba, mindkettő védhetetlen lövés volt.

Argentína ezzel 3-1-re nyert, mindhárom egyenes kieséses meccsén 3 gólt lőtt, de egyiken sem játszott meggyőzően. Az elődöntőben, magyar idő szerint július 15-én este kilenc órától a norvégokat kiverő Anglia lesz az ellenfelük.