Lengyel külügyminiszter: Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Lengyelország megtámadásához, de készül valamire

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszországnak jelenleg nincsenek meg az eszközei Lengyelország megtámadásához, Moszkva azonban provokációkat hajthat végre az ország ellen – írja az Ukrajinszka Pravda. A külügyminiszter szerint Lengyelország nem esik pánikba Oroszország miatt, ugyanakkor komolyan veszi a fenyegetéseket.

Radosław Sikorski Fotó: Globsec

„Azért van ok az aggodalomra, mert Putyin optimista, ugyanakkor teljesen téves helyzetértékelések alapján támadta meg Ukrajnát. Az Ukrajna lerohanásáról hozott őrült és bűnös döntésével hatalmas emberi szenvedést, valamint egész Európában súlyos gazdasági károkat okozott. Ezért nem zárhatjuk ki, hogy bár nem képes győzni, mégis hozhat egy újabb ehhez hasonló döntést” – mondta Sikorski.

A miniszter a The Telegraph brit lap beszámolójára reagált, ami szerint az Egyesült Államok állítólag figyelmeztette Varsót egy Lengyelország elleni lehetséges fegyveres provokációra, aminek a célja „a NATO eltökéltségének próbára tétele” lenne. Sikorski közölte, hogy ezt az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, de hozzátette: „a történet egy tekintélyes sajtóorgánumtól származik, ezért valószínűleg igaz”.

Reményét fejezte ki, hogy a szándékok nyilvánosságra hozatala arra készteti Moszkvát, hogy lemondjon ezekről a tervekről. „Ezért üzenjük az oroszoknak, hogy tudjuk: készülnek valamire, ahogyan az Ukrajna elleni invázió előtt is történt. Azzal, hogy előre leleplezzük a szándékaikat, reményeim szerint rávehetjük őket arra, hogy felhagyjanak agresszív magatartásukkal” – tette hozzá. Sikorski biztos abban, hogy Moszkvának jelenleg nincs elegendő erőforrása Lengyelország megtámadásához.

„Amikor az oroszok fenyegetnek bennünket, komolyan vesszük ezeket a fenyegetéseket. Putyinnak azonban ma nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy megtámadjon minket. Legfeljebb valamilyen provokációt próbálhat végrehajtani. Közel tizenhárom évnyi próbálkozás után még mindig nem sikerült elfoglalnia a Donbaszt sem” – hangsúlyozta a lengyel külügyminiszter.