Megégve, félájultan találtak rá egy brit házaspárra Almeríában a spanyolországi erdőtüzek közepette

Súlyos égési sérülésekkel, félájult állapotban találtak rá egy brit házaspárra egy spanyolországi szurdokban, miközben halálos erdőtüzek söpörtek végig a spanyolországi Almería tartományon – írja a Guardian. Miközben a tűzoltók azért küzdenek, hogy megfékezzék a Dél-Spanyolországban pusztító lángokat, az orvosok pedig a sérülteket kezelik, egyre borzalmasabb kép rajzolódik ki a katasztrófa következményeiről.
A pár a térségben nyaralt, és feltehetően túrázni indult, amikor a tűz körbezárta őket. Az erdőtűz eddig 12 ember halálát okozta, és több mint 6000 hektárnyi területet égetett fel. Legalább 23 embert eltűntként tartanak nyilván. A házaspárt csütörtökön találták meg a spanyol csendőrség, a Guardia Civil tagjai, akik túlélők után kutattak a leginkább sújtott Bédar település közelében, a leégett vidéken.
A pár kritikus állapotban volt, félájultan feküdtek, testük mintegy 40 százalékát súlyos égési sérülések borították. Kétórás mentőakció után helikopterrel szállították őket kórházba. Továbbra is kórházban, intenzív osztályon vannak.
Rafael Zea, a mentőakció egyik résztvevője elmondta, hogy „abban az állapotban, amiben voltak, emberfeletti erőfeszítésbe került, hogy egyáltalán kiáltani tudjanak”.
Szombat délután, miután az erős szél enyhült, a tűzoltók elkezdték ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Vasárnap Juan Manuel Moreno Bonilla, Andalúzia regionális kormányának vezetője közölte, hogy a tüzet sikerült megfékezni, és a tűzvész határvonalát biztosították. Legalább 1400 embert kellett evakuálni az otthonából. Az oltásban és a mentésben több mint 500 tűzoltó és katasztrófavédelmi dolgozó vett részt. A tűz iszonyatos károkat hagyott maga után, a kiégett vidék ide kattintva látható a BBC anyagában is.
A feltételezések szerint az áldozatok többsége brit és belga állampolgár volt, mellettük egy spanyol is életét vesztette. Ez a spanyol történelem egyik legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtüze.
Bonilla szerint az erős szelek, valamint az éghajlati válság által súlyosbított több hőhullám következtében kialakult száraz időjárás az egész térséget „ketyegő időzített bombává” változtatta. A héten Barcelonában 40,7 fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak, amivel 112 éves rekord dőlt meg, de volt mérőállomás Spanyolországban, ahol 44 fokot rögzítettek.
Dél-Európában a tartós hőhullám folyamatosan súlyosbítja a helyzetet.
Németországban már több ezren vesztették életüket a június közepén kezdődött hőhullám miatt.