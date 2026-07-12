Megégve, félájultan találtak rá egy brit házaspárra Almeríában a spanyolországi erdőtüzek közepette

Súlyos égési sérülésekkel, félájult állapotban találtak rá egy brit házaspárra egy spanyolországi szurdokban, miközben halálos erdőtüzek söpörtek végig a spanyolországi Almería tartományon – írja a Guardian. Miközben a tűzoltók azért küzdenek, hogy megfékezzék a Dél-Spanyolországban pusztító lángokat, az orvosok pedig a sérülteket kezelik, egyre borzalmasabb kép rajzolódik ki a katasztrófa következményeiről.

A pár a térségben nyaralt, és feltehetően túrázni indult, amikor a tűz körbezárta őket. Az erdőtűz eddig 12 ember halálát okozta, és több mint 6000 hektárnyi területet égetett fel. Legalább 23 embert eltűntként tartanak nyilván. A házaspárt csütörtökön találták meg a spanyol csendőrség, a Guardia Civil tagjai, akik túlélők után kutattak a leginkább sújtott Bédar település közelében, a leégett vidéken.

A pár kritikus állapotban volt, félájultan feküdtek, testük mintegy 40 százalékát súlyos égési sérülések borították. Kétórás mentőakció után helikopterrel szállították őket kórházba. Továbbra is kórházban, intenzív osztályon vannak.

Rafael Zea, a mentőakció egyik résztvevője elmondta, hogy „abban az állapotban, amiben voltak, emberfeletti erőfeszítésbe került, hogy egyáltalán kiáltani tudjanak”.

Szombat délután, miután az erős szél enyhült, a tűzoltók elkezdték ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Vasárnap Juan Manuel Moreno Bonilla, Andalúzia regionális kormányának vezetője közölte, hogy a tüzet sikerült megfékezni, és a tűzvész határvonalát biztosították. Legalább 1400 embert kellett evakuálni az otthonából. Az oltásban és a mentésben több mint 500 tűzoltó és katasztrófavédelmi dolgozó vett részt. A tűz iszonyatos károkat hagyott maga után, a kiégett vidék ide kattintva látható a BBC anyagában is.

Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

A feltételezések szerint az áldozatok többsége brit és belga állampolgár volt, mellettük egy spanyol is életét vesztette. Ez a spanyol történelem egyik legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtüze.

Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Bonilla szerint az erős szelek, valamint az éghajlati válság által súlyosbított több hőhullám következtében kialakult száraz időjárás az egész térséget „ketyegő időzített bombává” változtatta. A héten Barcelonában 40,7 fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak, amivel 112 éves rekord dőlt meg, de volt mérőállomás Spanyolországban, ahol 44 fokot rögzítettek.