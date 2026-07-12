Több mint 230 ezer halott orosz katonát azonosított a Mediazona és a BBC

A Mediazona független orosz lap a BBC orosz szerkesztőségének közreműködésével 230 624 Ukrajnában megölt orosz katonát azonosított. Ez 2890-nel több, mint a lap legutóbbi, június közepén publikált listáján szereplő szám.

A lap szerint a megerősített áldozatok között van több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt. A halál dátuma több mint 212 ezer esetben, vagyis az áldozatok 92 százalékánál ismert.

Az újságírók hozzáteszik, hogy az áldozatok tényleges száma valószínűleg lényegesen magasabb, mert ellenőrzött információikat nyíltan hozzáférhető adatok alapján (gyászjelentések, rokonok bejegyzései, helyi hírek) szerezték.

Fotó: JOSE COLON/Anadolu via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten arról beszélt, hogy az orosz hadsereg átlagosan havi 30 ezer katonát veszít a háborúban. Az ukrán vezérkari főnök május 20-án azt mondta, az idei évben több mint 83 ezer orosz halt meg a fronton. A nyugati titkosszolgálatok információi szerint az orosz hadsereg idén már nem tudja teljesíteni a havi 30 ezres toborzási célt, több katonát veszít, mint amennyit toboroz.

Oroszország a háború kezdete óta egyszer sem osztott meg információkat a veszteségeivel kapcsolatban. Az ukrán hadsereg júniusi becslései szerint az oroszok már több mint 1,4 millió katonát veszítettek. Ebben benne vannak a sebesültek, eltűntek, fogságba esettek is. (via Kyiv Independent)