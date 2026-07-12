Új gyanúsítottat vettek őrizetbe Ann Widdecombe halálának ügyében

Miután szombaton elengedték az előző gyanúsítottat, a brit rendőrség őrizetbe vett egy 28 éves férfit Ann Widdecombe volt parlamenti képviselő halálának ügyében. A rendőrségi közlemény szerint az új gyanúsított „fehér brit állampolgár”.

Widdecombe-ot csütörtök reggel találták holtan a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában, a testén súlyos sérülések voltak. A rendőrség az ügyben pénteken őrizetbe vett egy 26 éves férfit, akit egy nappal később elengedtek. Az új gyanúsítottat Widdecombe lakhelyétől 430 kilométerre, South Yorkshire-ban vették őrizetbe.

A műveletet a helyi rendőrség hajtotta végre az ügyben nyomozó Devon és Cornwall megyei rendőrség nevében. A közlemény szerint jelenleg nincs olyan információ, ami terrorizmussal kapcsolatos érintettségre utalna. A rendőrség folytatja a nyomozást.

Ann Widdecombe Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Keir Starmer brit miniszterelnök óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, viszont nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai. Nigel Farage, a szélsőjobboldali Reform UK elnöke virággal emlékezett meg párttársáról, akit „a szólásszabadság leghevesebb védelmezőjének” nevezett.

Widdecombe 1987-től 2010-ig volt brit parlamenti képviselő, majd a Brexit előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, aminek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért. (via BBC)