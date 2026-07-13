Átadták az új gyártócsarnokokat Kecskeméten, ezzel a magyarországi lett Európa legnagyobb Mercedes-gyára

Átadták a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát, ahol el is kezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása. A megnyitón azt is bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd.

A kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyára lett, ami a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát - jelentették be a megnyitón. Az egymilliárd eurós beruházás 2022-ben indult el, azóta az üzem területét több mint a kétszeresére növelték, és öt új gyártócsarnokot hoztak létre.

Az új modell a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. új gyáregységeinek átadásán és a teljesen elektromos C-osztály gyártásának hivatalos indításán Kecskeméten Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A hétfőn átadott új részleggel Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme jött létre a kecskeméti gyárban - hangsúlyozta Magyar Péter is a kecskeméti átadóünnepségen.

Magyar többek között arról beszélt, hogy a kecskeméti gyárban több mint 100 ezer autót gyártanak, de a cél az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról. A jelenlegi ötezres dolgozói létszámot is szeretnék megduplázni, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak.