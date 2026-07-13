Elviselhetetlenek a cosplayesek terhei (18+)

Pilly Tita a szentendrei HÉV-állomáson

Sosem tudtad elképzelni, hogyan születnek a Belga slágerei? Ebbe is bepillantást nyújthat az a rövid és hosszához képest üdítően trágár videó, amit egy csalódott cosplayes, Pilly Tita oszott meg a Facebookon a hétvégi élményeiről. A filmből kiderül, hogy ebben az országban egyszerűen elviselhetetlenek a cosplayesek terhei. Halló, Gajdos miniszter, nem csak az orrszarvúakat kell könnyes szemmel ölelgetni! Hanem a macskanőket is!

Pilly Tita macskanő és haverjai szombaton, Szentendréről indultak ugyanis a Conra, ami nem más, mint a Nyári MondoCon 2026 nevű, a Hungexpón tartott anime-, manga-, videojátékos és kelet-ázsiai popkulturális fesztivál. De a Szentendrei HÉV-állomáson kiderült, hogy miket kell átélnie egy piercinges óriásmacskának a demokratikusnak csúfolt Magyarországon:





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