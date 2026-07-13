Ittasan elütötte az őt megállítani akaró rendőrt, majd továbbhajtott egy sofőr, akit korábban ittas vezetés miatt eltiltottak a vezetéstől

Több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak egy középkorú, Tolna megyei férfit, aki elütötte az intézkedő rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. Az eset múlt csütörtökön történt a késő esti órákban, amikor a rendőrök egy Kaposszekcsőn közlekedő autóst igazoltatni akartak.

„Az egyik láthatósági mellényt viselő járőr a közvilágítással ellátott útszakaszon, az úttesten állva egy szolgálati lámpával jelezve megpróbálta őt megállítani” – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében. A sofőr azonban, „annak ellenére, hogy észlelnie kellett a hivatalos személyt, nem lassított és irányváltás nélkül elütötte a rendőrt, majd fékezés nélkül elhajtott a helyszínről”, ezután pedig elrejtőzött.

A súlyosan sérült rendőr társa mentőt hívott, és erősítést kért a férfi felkutatására; ez már másnapra sikerrel járt. A férfi a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki többek között hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt. A bűnlajstromán volt az is, hogy annak ellenére vezetett, hogy idén januárban ittas vezetés miatt pénzbüntetésre ítélték, és két évre eltiltották a járművezetéstől – tehát most nem is vezethetett volna.

Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, erről a Kaposvári Járásbíróság dönt.