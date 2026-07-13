Karácsony Gergely szerint most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre

„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-i tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. A tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos” – ezzel indította hétfő délutáni Facebook-bejegyzését Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. (Ezt az állami ünnepségek terén is rendszerváltást hozó eshetőséget korábban mi is felvetettük ebben a cikkünkben).

Az augusztus 20-i ünnepségnek idén is része lesz a tűzijáték, igaz, jóval kisebb költségvetéssel, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár már június közepén arról beszélt az RTL-nek, hogy „a Tisza-kormány is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de olcsóbban”. Szerinte ezt az teszi lehetővé, hogy már nem azok a cégek szervezik az állami rendezvényeket, amelyek korábban jelentősen túlárazott megbízásokat kaptak.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) július 7-én ki is írta a Szent István-napi rendezvények új közbeszerzését. Az ajánlatok benyújtására viszont mindössze egy hetet adott, a határidő július 13., hétfő volt.

Karácsony szerint ugyanakkor a mostani helyzet lehetőséget is teremt arra, hogy az állam szakítson az augusztus 20-i ünnepségek korábbi gyakorlatával. A főpolgármester azt írta: tiszteletben tartja a kormány törekvését, hogy kiszabadítsa az ünnep szervezését „az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből”, és jó iránynak tartja, hogy az új közbeszerzésben a látványosságot fényjátékkal, zenével és családi programokkal kívánják biztosítani.

Szerinte azonban a tűzijátékot is el kellene hagyni. Azt írta, évek óta következetesen amellett érvel, hogy a pirotechnikai bemutató indokolatlanul károsítja a városi élővilágot, a vadon élő és a háziállatokat, jelentős zaj- és légszennyezést okoz, valamint sok ember számára egészségügyi problémát jelent. Úgy véli, a néhány perces látvány modern technológiával, például fényvetítéssel is kiváltható.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy már több mint 230 ezren írták alá azt a petíciót, amely szerint a tűzijátékra szánt pénzt inkább az aszály elleni védekezésre kellene fordítani. Elismerte, hogy ebből az összegből önmagában nem lehet megoldani a vízhiány problémáját, de szerinte „ott minden közforintnak jó helye van”. Hozzátette: Budapesten is folyamatosan figyelik a Duna vízállását és annak hatását a fővárosi vízellátásra, és jelenleg úgy látszik, hogy augusztus közepére ebből komoly kihívás lehet.

„Nem ismerek komoly érvet a tűzijáték mellett, annál többet ellene. Ez is egy olyan örökség, amit ideje meghaladni, és most van erre ok is, lehetőség is” – zárta bejegyzését.