Kocsis Máté: Erre köteleztek

Van az a zsidóvicc, amikor Kohnt a bíróság bocsánatkérésre kötelezi, mert megsértette Grün jó hírnevét azzal, hogy csalónak és sikkasztónak nevezte, a bíróság szerint ugyanis Grün nem csaló, nem is sikkasztó. Mire Kohn feláll, szétnéz a teremben, ránéz a vádlójára, és azt mondja: „Hogy a Grün nem csaló és nem sikkasztó? Már bocsánatot kérek…”

Nem tudom, hányan ismerték ezt a zsidóviccet, de Kocsis Máté biztosan. Mert miután bocsánatot kellett kérnie Simor András volt jegybankelnöktől, egy olyan Facebook-posztban tette ezt, ami annyira hasonlít bocsánatkérésre, mint Orbán Viktor demokráciáért aggódása a vb-elődöntőre repülés közben.

Fotó: Németh Dániel/444

A szöveget ugyanis egyrészt azzal kezdi, hogy: „Erre köteleztek”, jelezve, hogy ő kívül áll ezen az egészen, elhatárolódik saját úgynevezett bocsánatkérésétől. És csak a folytatásban jön a java:

„Bocsánatot kérek Simor Andrástól azért, hogy megsértettem a személyiségi jogait azzal, hogy a gyirmóti lakossági fórum alkalmával közöltem, hogy offshore cégekben vitte ki az MNB vagyonát és az ország pénzét.”

Vagyis nincs szó arról, hogy alaptalanul híresztelte, rágalmazott vagy valótlan állított, csak annyit ír: „közöltem”. Tehát továbbra is úgy állítja be a dolgot, mintha Simor az állami/MNB vagyonát, tehát közvagyont vitt volna ki oda.

Miközben Simort egészen Kocsis Mátéig soha senki nem vádolta vagy támadta azzal, hogy állami vagyont tartana offshore cégekben. Csak azt kifogásolták, hogy a saját vagyonát tartja ott, miközben a nemzeti bank elnöke, amire ő úgy reagált, hogy bár tényleg tulajdonosa volt egy alvó (tevékenységet már nem végző) ciprusi cégnek, de az nem volt offshore – hiszen Ciprus is EU-tag volt már akkor –, ráadásul az ügyet az MNB akkori felügyelőbizottsága kivizsgálta és rendben találta.