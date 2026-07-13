„Tiszteletben tartottam Magyar Péter kérését” – Kecskemét fideszes polgármestere kihagyta a Mercedes üzemavatóját

Hétfőn avatták Kecskeméten a város déli részén lévő ipari parkban Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzemét. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. új gyáregységeinek átadásán részt vett Magyar Péter miniszterelnök – viszont nem volt ott a város fideszes polgármestere. Szemereyné Pataki Klaudia a Facebookon ezt azzal magyarázta, hogy csak a kormányfő kérésének tett eleget.

„Tiszteletben tartottam Magyar Péter miniszterelnök úr azon kérését, hogy a Mercedes üzem új gyáregységeinek mai átadóján sem én, sem városházi munkatársaim ne vegyünk részt” – írta Szemereyné, aki egyébként Matolcsy György volt jegybankelnök másod-unokatestvérének felesége, aki 2023 őszén díszpolgári címmel tüntette ki Matolcsyt. Mindezt akkor, amikor még nem volt nyilvános, de már megtörtént az az apró malőr, hogy a Matolcsy-féle közpénzjelleg-elvesztős alapítványcsoport történetesen az utolsó petákig elveszítette a kecskeméti egyetem campusára szánt 127 milliárd forintot. (Igaz, most júniusban aztán ő is megszavazta a városi közgyűlésben, hogy vonják vissza a volt MNB-elnök díszpolgárságát.)

Szemereyné szerint így aztán a mai Mercedes-ünnepség nem tette lehetővé, hogy személyesen találkozzon a kormányfővel, de „ettől függetlenül én továbbra is nyitott vagyok a párbeszédre, a közös munkára Kecskemét érdekében”.

Az új üzemegységben egyébként a Mercedes C osztály elektromos változatát gyártják majd. A nagyjából ötezer embert foglalkoztató kecskeméti gyár célja az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. Az eseményen, amire Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes-szel érkezett Ola Källenius Mercedes-vezérigazgató társaságában, azt is bejelentették, hogy a márka hamarosan megjelenő új, kis G-osztályú modellje kizárólag a kecskeméti gyárban fog készülni.

A kecskeméti Mercedes-gyár bővítése során két új karosszéria- és összeszerelő csarnok, egy második présüzem, egy új, csúcstechnológiás felületkezelő üzem, valamint egy akkumulátorösszeszerelő üzem is létesült. A kecskeméti gyár élére bő három hónapja került Christian Dickert – elődje kemény szavakkal búcsúzott a várostól májusban – az új elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítását mérföldkőnek nevezte.