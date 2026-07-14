A Győr máris kiesett a Bajnokok Ligájából

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a magyar bajnok Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.

Daniel Hafsteinsson révén a szigetországiak szerezték az első gólt egy bal oldali szögletet követően, de a magyar bajnok még a szünet előtt fordított Vitális Milán tizenegyesével és Svienn Thorkelsson öngóljával. Az 55. percben Hafsteinsson második találata döntötte el a továbbjutást.

A Víkingur az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, míg a Győr a Konferencia-ligában a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen csatájának vesztesével folytatja. (MTI)