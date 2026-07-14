A házelnök három hónapra kitiltotta Bohár Dánielt a parlamentből

Forsthoffer Ágnes házelnök három hónapra kitiltotta a parlamentből Bohár Dánielt. A hírről először a volt megafonos politikai influenszer posztolt, majd a parlament sajtóirodája írta meg a Telexnek, hogy a múlt héten indított vizsgálat megállapította, Bohár nem rendelkezett a sajtótudósítói tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal.

„A Fidesz-frakció vendégeként lépett be az Országházba, majd valójában sajtótudósítói tevékenységet végzett: országgyűlési képviselőket, minisztereket keresett meg, követte őket az épületben, interjúkat készített és médiatartalmat állított elő. Az érintett adminisztrációs félreértésre hivatkozott.”

A Fidesz-frakció a sajtóirodának küldött válaszában „fotós kollégák beléptetésére” utalt, és jelezte, hogy nehéz a szabályokat betartva eljárni. Emellett javasolták a sajtó fogalmának kiterjesztését a politikai influenszerekre.

Bohár Dániel Fotó: Németh Dániel/444

A sajtóiroda szerint a válaszokból nyilvánvaló, hogy Bohár és a Fidesz-frakció is jól ismeri a parlamenti sajtótevékenységgel kapcsolatos szabályokat. Mivel a vendégként való belépés nem használható a sajtótudósítói tevékenységre vonatkozó szabályok megkerülésére, a politikai influenszeri tevékenység pedig nem azonos a sajtótudósítással, Forsthoffer rendészeti jogkörben úgy döntött, hogy Bohár és stábja három hónapig nem léphet be a parlamentbe.

A politikai influenszer videójában arról beszélt, hogy szerinte azért tiltották ki, mert kérdéseket tett fel.

Bohár tavaly három EU-csúcsra is Orbán Viktorral közös repülőgéppel utazott. Miután az Európai Tanács épületében nem újságírói, hanem delegációs akkreditációs kártyát láttunk a nyakában, megkérdeztük az akkori kormányt, hogy milyen minőségben vett részt a csúcstalálkozókon. A kormány elismerte, hogy Bohár a magyar kormányzati delegáció tagjaként vett részt a csúcstalálkozókon, viszont a kiutazásával kapcsolatos költségeket a Megafon viselte.