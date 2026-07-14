Augusztus 20-án az állami ünnep mellett országos Tisza sziget találkozót tartanak Budapesten

Magyar Péter a parlamentben köszönetet mondott Bódis Kriszta társadalompolitikai kormánybiztosnak, aki állítása szerint elsőként mutatta meg „a magyar vidéken, hogy mindig emberek, adott esetben gyerekek vannak ezek mögött a számok, kartoték mögött”.

A miniszterelnök a Tisza szigeteknek is megköszönte a munkát, és azt is bejelentette, hogy „augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy, országos találkozón”.

Tisza sziget találkozó Parajd környékén. Fotó: Kun Zsuzsi/444

A Tisza szigetek fontos szerepet játszottak a választási kampányban. Ők terjesztették a párt üzeneteit nyomtatott formában és online platformokon, szerveződtek, csináltak helyi akciókat, plakátoltak, és közülük kerültek ki a párt helyi jelöltjei is. A kampányban bővebben is foglalkoztunk a szigetek szerepével, például ebben a cikkben.