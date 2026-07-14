„Azt gondoltam, ha meghalunk, együtt halunk meg” – megszólalt a nő, akinek a férjét félig kiszippantotta a nyomásváltozás egy Ryanair-gép törött ablakán

„Azonnal reagáltam, és megragadtam a lábát. Azt gondoltam, ha meghalunk, együtt halunk meg” – mesélte Svetlana Grković, aki férjével, Ljubisa Karovićcsal együtt utazott Szalonikiből a németországi Memmingbe pénteken, amikor a Boeing 737-es gép egyik fedélzeti ablaka betört, a 61 éves férfi fejét pedig kiszippantotta a nyomásváltozás.

Felesége elmondása szerint Karović súlyosan megsérült, sokkban van. „Az a fontos, hogy életben van... a keze súlyosan megsérült, és égési sérülései is vannak. Nem tud kommunikálni, nem emlékszik az egész eseményre” – mondta.

A szemtanúk szerint a férfit a felesége megragadta, ennek köszönhette, hogy a külső kisebb légnyomás nem rántotta ki teljesen a gépből. A nő most azt mondta a görög köztévének, hogy férje egészen a mellkasáig, nagyjából két percen keresztül lógott ki az ablakon. Grković elmondása szerint két másik utas segített neki visszahúzni a férjét, aki ezalatt vagy háromszor is elvesztette az eszméletét.

Más utasok is beszámoltak egy robbanásszerű hangról, a nő viszont azt is állítja, hogy a repülőgép motorjának egy része tört le, ami aztán az ablakot is betörte. A nyomozók azonban egyelőre nem erősítették meg ezt a feltételezést.

Az eset akkor történt, amikor a gép 10 000 láb (nagyjából 3000 méter) magasságban, Észak-Macedónia fölött volt. Az FR-1879 jelzésű járat gyorsan ereszkedni kezdett, ezután tudták visszahúzni a férfit a gépbe. A sérült ablak melletti sorban ülő utasokat pedig más helyre ültették.

A repülő végül visszatért Szalonikibe. A reptéren tűzoltók, a mentők, a rendőrség és más biztonsági szolgálatok készenlétben álltak, de a repülőgép gond nélkül leszállt, majd a repülőtér egy erre kijelölt területére szállították. (BBC)