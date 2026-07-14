„Jaber már nem haver” – adófizetői pénzek Guccira váltásával poénkodik az Orbán-span rapper

„Jaber már nem haver

I took your tax money and blew it in Gucci.”

Ezzel a két sorral promózza készülő albumát Jaber, a magyart angollal keverő kuvaiti-magyar rapper, aki a választási kampány utolsó hónapjaiban tűnt fel a Fidesz eseményein, tett hitet és szelfizett Orbán Viktorral. Most pedig még egy szakállas, tetovált, tehát Jaberesített AI-Orbánt is posztolt.

A rapper a volt miniszterelnök februári évértékelője után ilyeneket mondott egy videóban: „Képzeld el, hogy elmész egy országba, tanulod a nyelvet nulláról, próbálsz. Hála a jó Istennek, sok szeretet kapsz emberektől. Leestél, felálltál, próbáltál, csináltál. És négy év alatt találkozol a miniszterelnök úrral. Hagyjuk, hogy szereted-nem szereted. Ez vagány. Ez nagyon vagány volt. Úgy éreztem magam, mint amikor Kodak Black köszönt Donald Trumpnak. You know, Jaber, what's up Mr. Orbán!”

Nem sokkal később már a Mandiner reggeli műsorában védte meg Orbánt, és támadta be Magyar Pétert: „Ey man! Ha látod ezt, vagy nem, Magyar Péter! Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe. You put an another Hungarian in danger, bro. You put a másik magyar ember veszélybe raktál. Ez már you're out of politics now! Now this is hate, ez gyűlölet.”

Jaber akkor került be először a politikai hírekbe, amikor megjelent Orbán évértékelőjéről készült videójában, ahol mint megírtuk, a celebek egy jelentős részének – köztük Jabernek is – volt rendőrségi ügye. A drogokról, kurvákról és fegyverekről is rendszeresen szövegelő rapper politikai jelenségéről ebben a cikkben írtunk bővebben.