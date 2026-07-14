„Jaber már nem haver” – adófizetői pénzek Guccira váltásával poénkodik az Orbán-span rapper

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„Jaber már nem haver
I took your tax money and blew it in Gucci.”

Ezzel a két sorral promózza készülő albumát Jaber, a magyart angollal keverő kuvaiti-magyar rapper, aki a választási kampány utolsó hónapjaiban tűnt fel a Fidesz eseményein, tett hitet és szelfizett Orbán Viktorral. Most pedig még egy szakállas, tetovált, tehát Jaberesített AI-Orbánt is posztolt.

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A rapper a volt miniszterelnök februári évértékelője után ilyeneket mondott egy videóban: „Képzeld el, hogy elmész egy országba, tanulod a nyelvet nulláról, próbálsz. Hála a jó Istennek, sok szeretet kapsz emberektől. Leestél, felálltál, próbáltál, csináltál. És négy év alatt találkozol a miniszterelnök úrral. Hagyjuk, hogy szereted-nem szereted. Ez vagány. Ez nagyon vagány volt. Úgy éreztem magam, mint amikor Kodak Black köszönt Donald Trumpnak. You know, Jaber, what's up Mr. Orbán!”

Nem sokkal később már a Mandiner reggeli műsorában védte meg Orbánt, és támadta be Magyar Pétert: „Ey man! Ha látod ezt, vagy nem, Magyar Péter! Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe. You put an another Hungarian in danger, bro. You put a másik magyar ember veszélybe raktál. Ez már you're out of politics now! Now this is hate, ez gyűlölet.”

Jaber akkor került be először a politikai hírekbe, amikor megjelent Orbán évértékelőjéről készült videójában, ahol mint megírtuk, a celebek egy jelentős részének – köztük Jabernek is – volt rendőrségi ügye. A drogokról, kurvákról és fegyverekről is rendszeresen szövegelő rapper politikai jelenségéről ebben a cikkben írtunk bővebben.

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„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”

Rovó Attila
POLITIKA

Ki ez a drogokról és fegyverekről rappelő kuvaiti–magyar rapper, aki már Orbán évértékelőjén vagánykodik?

Propagandisták interjúztatják, vagánynak tartja, hogy találkozhatott az országot remekül vezető Orbánnal, úgy emlegeti a drogkereskedelemet halálbüntetéssel sújtó Kuvaitot, hogy közben arról rappel, mennyire szereti a füvet. Ki az?

Bódog Bálint
belföld