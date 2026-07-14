Marad az M4 Sporton az NB I.

A közmédia egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026-2027-es idényének közvetítési jogairól, írja közleményében az MTVA. A szerződés a következő idényre szól, ezzel biztosítva a magyar labdarúgás közvetítésének folytonosságát a korábbi konstrukciónál jelentősen kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A megállapodás alapján az M4 Sport a következő szezonban is közvetíti:

az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzéseit;

a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozóit;

a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit;

a férfi és női futsal NB I küzdelmeit;

a férfi és női Magyar Kupa mérkőzéseit;

a férfi és női futsal Magyar Kupát;

valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

Az új idény első élő közvetítése július 24-én lesz a Péntek Esti Foci keretében. A mérkőzések mellett a következő szezonban is jelentkezik a Góóól! és a Góóól!2 magazinműsor.

Idén nyár elején lejárt a közmédia szerződése a közvetítési jogokra vonatkozóan, miután tavaly csak egyéves szerződést kötött az MLSZ az MTVA-val a kormányzat kérésére a választásokra való tekintettel.

Az NB I.-es közvetítési jogokért egyébként többet fizetett az MTVA, mint a Bajnokok Ligájának közvetítési jogaiért, évadonként 9,835 milliárd forintot.