Az Orosz Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleményt adott ki, miszerint meghiúsítottak egy nagyszabású dróntámadást egy stratégiai létesítmény ellen a moszkvai régió lakóövezetében.

Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálat tervezte a támadást, és 35 drónt akartak távolról levegőbe küldeni a létesítmény melletti hangárból. A drónokat állítólag Szlovákiából, Fehéroroszországon keresztül szállították a helyszínre, spanyol kerámiacsempének álcázva.

A drónok tárolására használt hangár orosz állampolgárságú bérlőjét a letartóztatás során, tűzharcban megölték az orosz hatóságok. A feltételezett támadót pedig őrizetbe vették.

Az orosz titkosszolgálat szerint az Egyesült Államokban élő Albert Vasziljev ukrán rapper is részt vett a támadás megszervezésében. Vasziljev „mi a fasz?” felkiáltással reagált a hírre egy Instagram-sztoriban.

A rapper egyébként a háború kitörése után költözött el Kijevből, felesége szerint anyagilag is támogatja az ukrán hadsereget. Vasziljev ugyanakkor egy 2025-ös interjújában többek között az ukrán mozgósítási központokat és Volodimir Zelenszkij elnököt is kritizálta. (via Meduza)