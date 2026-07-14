„Mi a fasz?” – reagált az Amerikában élő ukrán rapper, miután meglátta, hogy az FSZB dróntámadás szervezésével gyanúsítja

külföld

Az Orosz Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleményt adott ki, miszerint meghiúsítottak egy nagyszabású dróntámadást egy stratégiai létesítmény ellen a moszkvai régió lakóövezetében.

Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálat tervezte a támadást, és 35 drónt akartak távolról levegőbe küldeni a létesítmény melletti hangárból. A drónokat állítólag Szlovákiából, Fehéroroszországon keresztül szállították a helyszínre, spanyol kerámiacsempének álcázva.

A drónok tárolására használt hangár orosz állampolgárságú bérlőjét a letartóztatás során, tűzharcban megölték az orosz hatóságok. A feltételezett támadót pedig őrizetbe vették.

Az orosz titkosszolgálat szerint az Egyesült Államokban élő Albert Vasziljev ukrán rapper is részt vett a támadás megszervezésében. Vasziljev „mi a fasz?” felkiáltással reagált a hírre egy Instagram-sztoriban.

Albert Vasziljev
Forrás: kyivstoner/Instagram

A rapper egyébként a háború kitörése után költözött el Kijevből, felesége szerint anyagilag is támogatja az ukrán hadsereget. Vasziljev ugyanakkor egy 2025-ös interjújában többek között az ukrán mozgósítási központokat és Volodimir Zelenszkij elnököt is kritizálta. (via Meduza)

orosz-ukrán háború külföld oroszország orosz-ukrán háború dróntámadás albert vasziljev ukrajna fszb