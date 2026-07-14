Toroczkai László tartja, hogy Orbán államférfi, magáról pedig azt gondolja, hogy mindig is szelíd volt

Miután Magyar Péter hétfőn a parlamentben többször felszólította, hogy valljon színt, valóban államférfinak tartja-e Orbán Viktort, Toroczkai László a 24.hu-nak adott interjújában elmagyarázta, miért nevezte államférfinak a volt miniszterelnököt egy mandineres interjúban.
A Mi Hazánk elnöke azt mondta, továbbra is tartja, hogy Orbán államférfi és történelmi személyiség.
„Mégpedig azért, mert az már eldőlt, hogy a neve szerepelni fog a történelemkönyvekben. Húsz évig volt Magyarország miniszterelnöke, erre csak egy államférfi képes, de a személyét és a nevével fémjelzett korszakot csak évtizedek múltán tudja megítélni az utókor. Ahogy volt Horthy-korszak és Kádár-korszak, ugyanúgy volt Orbán-korszak is.”
Toroczkai hozzátette, hogy történelmi személyiségnek hív olyan személyeket is, akiket nem kedvel. Nyilatkozata tehát nem értékítélet volt. Szerinte kiforgatták, félremagyarázták a szavait.
A Mandinernek azt is mondta, hogy érez társadalmi igényt valamiféle ellenzéki együttműködésre a Tisza-kormánnyal szemben. Ezt a kijelentését azzal magyarázta, hogy tapasztalatai szerint leginkább a Fidesz-szavazók körében jelent meg ilyen igény, náluk tapasztal egyfajta kétségbeesést. Csak a részükről érez nyomást az együttműködésre, a Mi Hazánk szavazói részéről nem. Nem gondolkozik koalícióban.
Toroczkai arról is beszélt, hogy a Mi Hazánknak változtatnia kell a kommunikációján. Ezen dolgoznak is. Az idei Pride-ra például nem szerveztek ellentüntetést, helyette két héttel később megrendezték a családi büszkeség menetét, ahol pozitív üzenetekkel és párbeszéddel próbáltak társadalmi kérdésekhez nyúlni. A párt stílusváltása egyébként nem ellenkezik az ízlésével, mert szerinte ő mindig is szelíd volt.
A Mi Hazánk Családi Büszkeség Menetet tartott, de ott legyeskedtek a Fidesz harmadvonalas vonalas, két kapura játszó influenszerei is, meg egy faszi, aki a nemesség szóból kiindulva olyan nyelvészieskedő standupot nyomott, hogy ott helyben kedvünk támadt a gyermeknemzéshez.
Magyar Péter szerint akár aláírja a módosítást, akár nem, Sulyok Tamás napokon belül menni fog. Azt pedig sajnálja a miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető nem mondott le korábban. Ez volt a parlament hétfői ülésnapja percről percre.