Toroczkai László tartja, hogy Orbán államférfi, magáról pedig azt gondolja, hogy mindig is szelíd volt

Miután Magyar Péter hétfőn a parlamentben többször felszólította, hogy valljon színt, valóban államférfinak tartja-e Orbán Viktort, Toroczkai László a 24.hu-nak adott interjújában elmagyarázta, miért nevezte államférfinak a volt miniszterelnököt egy mandineres interjúban.

A Mi Hazánk elnöke azt mondta, továbbra is tartja, hogy Orbán államférfi és történelmi személyiség.

„Mégpedig azért, mert az már eldőlt, hogy a neve szerepelni fog a történelemkönyvekben. Húsz évig volt Magyarország miniszterelnöke, erre csak egy államférfi képes, de a személyét és a nevével fémjelzett korszakot csak évtizedek múltán tudja megítélni az utókor. Ahogy volt Horthy-korszak és Kádár-korszak, ugyanúgy volt Orbán-korszak is.”

Toroczkai László Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai hozzátette, hogy történelmi személyiségnek hív olyan személyeket is, akiket nem kedvel. Nyilatkozata tehát nem értékítélet volt. Szerinte kiforgatták, félremagyarázták a szavait.

A Mandinernek azt is mondta, hogy érez társadalmi igényt valamiféle ellenzéki együttműködésre a Tisza-kormánnyal szemben. Ezt a kijelentését azzal magyarázta, hogy tapasztalatai szerint leginkább a Fidesz-szavazók körében jelent meg ilyen igény, náluk tapasztal egyfajta kétségbeesést. Csak a részükről érez nyomást az együttműködésre, a Mi Hazánk szavazói részéről nem. Nem gondolkozik koalícióban.

Toroczkai arról is beszélt, hogy a Mi Hazánknak változtatnia kell a kommunikációján. Ezen dolgoznak is. Az idei Pride-ra például nem szerveztek ellentüntetést, helyette két héttel később megrendezték a családi büszkeség menetét, ahol pozitív üzenetekkel és párbeszéddel próbáltak társadalmi kérdésekhez nyúlni. A párt stílusváltása egyébként nem ellenkezik az ízlésével, mert szerinte ő mindig is szelíd volt.