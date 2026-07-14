Trump kifizette az 5 millió dolláros kártérítést szexuális zaklatás és rágalmazás miatt E. Jean Carrollnak

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„Örömmel jelentjük, hogy megkapta a kártérítést, amelyet az esküdtszék megítélt neki” – mondta Roberta Kaplan, E. Jean Carroll ügyvédje kedden, egyúttal megerősítette, több mint 5,62 millió dollárt (1,76 milliárd forintot) fizettek neki. Ez a kártérítésként megítélt 5 millió dolláron felül a Trumpék fellebbezése miatt felhalmozódó kamatokat foglalja magába.

Trump jogi csapatának képviselője nem kívánt nyilatkozni a kifizetésről.

E. Jean Carroll
Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az amerikai elnök próbálta megtámadni a legfelsőbb bíróság döntését, amely kimondta, hogy Trump szexuálisan bántalmazta és rágalmazta a nőt. Múlt héten azonban az ügyben eljáró bíró elrendelte a kártérítés megfizetését.

Carroll, a most 82 éves újságíró azzal vádolta Trumpot, hogy az 1990-es évek közepén megtámadta őt egy manhattan-i Bergdorf Goodman áruház öltözőjében, majd később 2022-ben egy Truth Social weboldalán rágalmazta, tagadva a vádakat. 2023-ban egy New York-i esküdtszék egyhangúlag kártérítést ítélt meg Carrollnak a követelése alapján. Trump tagadta a vádakat.

Trump ügyvédei egyébként elítélték a bíró döntését, az ügyet „átverésnek” és „boszorkányüldözésnek” nevezve, amelyet állításuk szerint a demokraták finanszíroztak. Trump többször is azt állította, hogy Lewis Kaplan bíró, aki a polgári pert vezette, helytelenül fogadta el azokat a bizonyítékokat, amelyek az esküdtszéket vele kapcsolatban hátrányosan befolyásolták.

Ezzel párhuzamosan egyébként vizsgálat indult Carroll ellen hamis tanúzás gyanújával. Erről itt írtunk. (BBC)

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