Koszovó kitiltott egy szerb minisztert az etnikai tisztogatásra utaló kijelentései miatt

Koszovó belügyminisztere kedden bejelentette, hogy egy szerb minisztert véglegesen persona non grata-nak nyilvánítottak az egy nappal korábban elhangzott kijelentése miatt, miszerint ha ő lett volna a vezető a háború idején, etnikai tisztogatást hajtott volna végre.

„Ha én lennék Szlobodan Milosevics, 1998-ban etnikai tisztogatást hajtottam volna végre Koszovóban, és ez a legkeményebb kijelentés, amit valaha is tettem” – mondta Snezana Paunovic hétfőn egy belgrádi tévének adott interjúban.

A szerb államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, Snezana Paunovic kijelentései felháborodást váltottak ki Koszovóban, de megnyilvánulását az Európai Unió tisztviselői is elítélték.

Feltételezések szerint több mint 13 ezren – többségükben koszovói albánok – vesztették életüket az 1990-es évek végén, amikor Koszovó még Szerbia tartománya volt Szlobodan Milosevics vezetése alatt, akinek csapatai erőszakosan léptek fel az albán lakossággal szemben.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét, amit több mint 110 ország elismer, Szerbia azonban nem. Koszovó lakosságának több mint 90 százaléka albán nemzetiségű, körülbelül 5 százaléka pedig szerb. Paunovic is Koszovóban született.

Xhelal Svecla koszovói belügyminiszter egy nyilatkozatban közölte, hogy Snezana Paunovicot persona non grata-nak nyilvánította, és véglegesen megtiltotta neki a Koszovói Köztársaságba való belépést. (Reuters)