Megvan Balásy Gyula cégének utódja

belföld

Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozatra gyorsan kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást – írja a hvg.hu.

Ahogy korábban kiderült, az NRÜ februárban már kötött egy keretszerződést a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel, ami a tűzijátékot 5 milliárd forintért, a kapcsolódó eseményeket további 12,5 milliárd forintért vállalta. Balásyék megkezdték az egyedi megrendelésék teljesítését, az NRÜ pedig ki is fizetett nekik 8,7 milliárd forintot. Ezt a keretszerződést azonban most felmondták, így kerülhet a megbízás most a már említett Hardrock Szolgáltató Kft-hez.

A hvg.hu azt írja, a Hardrock nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”.

Ha megkötik a szerződést, ez a 4 milliárdos vállalási ár valóban a töredéke lenne annak a pénznek, amit az Orbán-kormány szánt a rendezvényre. A Balásy-féle Lounge Event ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött: ebből 5 milliárd volt a tűzijáték ára, 12,5 milliárd pedig az egész napos kísérőrendezvényeké.

A kérdés inkább csak az, hogy a potenciális rendező, a Hardrock képes-e egy hónap alatt teljeskörűen megszervezni az állami ünnepséget.

A 22 éve létező, rendezvénytechnikával, vizuális művészettel foglalkozó cég ügyvezetője és 51 százalékos tulajdonosa Besnyő Dániel, az egyik legismertebb magyar fényművész. A cég és Besnyő nevét sokan az INOTA Fesztivál vagy a Fénydóm projekt, esetleg a Több Technót a Parlamentbe! kapcsán ismerik, de Besnyő festette meg a Parlament épületét az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése utáni Kossuth téri bulin is.

A programterv szerint augusztus 20-án lesz családi élményzóna, könnyű- és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok. Este kilenckor pedig lesz egy „filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét meséli el” 1500 drónból álló drónshow-val, a Parlament épületének fényfestésével, a Margit híd és a Lánchíd kivilágításával és egy az eddiginél jóval rövidebb tűzijátékkal, amit 2-5 perces görögtűzzel egészítenek ki. Az ünnepséget idén kizárólag a Margit híd és a Lánchíd közötti, 1,5 kilométeres Duna-szakaszon rendezik meg.

belföld balásy gyula fényfestés Lounge Event Kft fényművész parlament Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség INOTA Fesztivál lánchíd fényfestő Hardrock Szolgáltató Kft Fénydóm projekt margit híd Besnyő Dániel
Kapcsolódó cikkek

Bár 8,7 milliárdot már kifizettek Balásy Gyula cégének, végül más rendezheti az augusztus 20-ai állami ünnepséget

Három céget hívtak meg a közbeszerzésre.

Molnár Kristóf
gazdaság