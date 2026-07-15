Megvan Balásy Gyula cégének utódja

Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozatra gyorsan kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást – írja a hvg.hu.

Ahogy korábban kiderült, az NRÜ februárban már kötött egy keretszerződést a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel, ami a tűzijátékot 5 milliárd forintért, a kapcsolódó eseményeket további 12,5 milliárd forintért vállalta. Balásyék megkezdték az egyedi megrendelésék teljesítését, az NRÜ pedig ki is fizetett nekik 8,7 milliárd forintot. Ezt a keretszerződést azonban most felmondták, így kerülhet a megbízás most a már említett Hardrock Szolgáltató Kft-hez.

A hvg.hu azt írja, a Hardrock nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”.

Ha megkötik a szerződést, ez a 4 milliárdos vállalási ár valóban a töredéke lenne annak a pénznek, amit az Orbán-kormány szánt a rendezvényre. A Balásy-féle Lounge Event ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött: ebből 5 milliárd volt a tűzijáték ára, 12,5 milliárd pedig az egész napos kísérőrendezvényeké.

A kérdés inkább csak az, hogy a potenciális rendező, a Hardrock képes-e egy hónap alatt teljeskörűen megszervezni az állami ünnepséget.

A 22 éve létező, rendezvénytechnikával, vizuális művészettel foglalkozó cég ügyvezetője és 51 százalékos tulajdonosa Besnyő Dániel, az egyik legismertebb magyar fényművész. A cég és Besnyő nevét sokan az INOTA Fesztivál vagy a Fénydóm projekt, esetleg a Több Technót a Parlamentbe! kapcsán ismerik, de Besnyő festette meg a Parlament épületét az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése utáni Kossuth téri bulin is.

A programterv szerint augusztus 20-án lesz családi élményzóna, könnyű- és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok. Este kilenckor pedig lesz egy „filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét meséli el” 1500 drónból álló drónshow-val, a Parlament épületének fényfestésével, a Margit híd és a Lánchíd kivilágításával és egy az eddiginél jóval rövidebb tűzijátékkal, amit 2-5 perces görögtűzzel egészítenek ki. Az ünnepséget idén kizárólag a Margit híd és a Lánchíd közötti, 1,5 kilométeres Duna-szakaszon rendezik meg.