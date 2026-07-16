Iráni háború > Magyar Péter

Csütörtökön kora délután 363 forint fölé emelkedett az euró ára a devizapiacokon, a napi csúcsa eddig 363,102 forint. A Tisza-többségű új parlament május 9-i megalakulása óta csupán egyetlen napon, május 19-én volt 363 forint fölött az euróár napi csúcsa, szóval nagyjából két hónapos mélypontján van a forint az euróval szemben.

A dollárral szemben még rosszabbul alakul az árfolyam: ma már 317,241 forinton is volt a dollár ára. Április 13-a, a választás utáni hétfő óta csak egyszer, két nappal ezelőtt volt ennél magasabban a napi maximum – akkor közel járt a 318 forinthoz –, vagyis mindkét devizával szemben trendszerűnek tűnik a forint gyengülése.

Ennek hátterében azonban alapvetően nem hazai okok állnak, az elmúlt napokban a régió összes devizája (lengyel zloty, cseh korona, román lej) gyengülni kezdett mind az euróval, mint a dollárral szemben – úgy, hogy azoknak nem is volt olyan komoly erősödési hullámuk, mint az elmúlt hónapokban a forintnak. A feltörekvőnek mondott gazdaságok pénznemei az iráni háborúval kapcsolatos hírek miatt gyengülnek: miután a piaci várakozások most ismét arról szólnak, hogy a háború nem az enyhülés, hanem az eszkalálódás felé mozdult el, az aggodalmak hatására a befektetők a biztonságosnak mondott devizákba viszik át a megtakarításaikat. Ennek jele az is, hogy a svájci frank árfolyama a 392 forintos szint fölé került, erre szintén nem volt példa május közepe óta.

A piaci aggodalmakat különösen az a csütörtöki hír erősítette fel, ami szerint a kiújuló iráni háború miatt lényegében nullára csökkent a Hormuzi-szoros teherforgalma. A Times of Israel cikke szerint a keddi 13 után szerdán már csak 9 hajó kelt át a szoroson, aminek a napi forgalma a háború kitörése előtt még meghaladta a 100 teherhajót. Bár Donald Trump amerikai elnök a hét elején bejelentette, hogy a szoros felügyeletét átveszi az Egyesült Államok – és ennek fejében a szállított áru értékének 20 százalékára tart igényt –, Trump szavait egyelőre ezúttal sem követték tettek, a helyzet nem stabilizálódott az elmúlt napokban, sokkal inkább a bizonytalanság nőtt a közel-keleti térségben.